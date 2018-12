Politic show: Dăncilă: ”De fiecare dată când PSD a fost la guvernare, România a mers bine”; Robin Hood de Fortaleza. Periculosul discurs programatic al lui Dragnea, care joacă piesa suveranității a la Viktor Orban; PSD are nevoie de două treimi din Parlament, pentru a-l pune sub acuzare pe Klaus Iohannis, pentru înaltă trădare

Viorica Dăncilă a făcut, duminică, la Consiliul PSD, un bilanț al guvernării sale. ”Nu a fost ușor în ultimele 9 luni și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea necondiționată. Mai ales când avalanșa de jigniri s-a pornit împotriva mea. V-am simțit pe toți alături, și la bine, și la greu. Domnule președinte Liviu Dragnea, aș vrea să vă mulțumesc pentru suportul acordat în această perioadă mie și întregului Guvern. Au fost zile dificile, cu atacuri murdare, însă mi-am spus mereu că dacă dvs. aveți puterea să mergeți mai departe în ciuda tuturor loviturilor, și noi trebui să avem această forță.", scrie Stirile ProTv.



România first! Justiție socială cu orice preț. Așa a vrut să sune discursul – fluviu al lui Liviu Dragnea de duminică seară, construit special ca discurs programatic care să ducă România pe drumul suveranist al lui Trump, Orban ori Le Pen. A ieșit însă un stand up comedy îndoielnic, cu încercări patetice de captare a bunăvoinței sălii, cu amenințări prost disimulate la premier și miniștri. Mai ales, cu o reacție slabă și anemică a activului PSD, și el conștient de caricatura care-i conduce. Discursul nu trebuie însă subestimat. Dimpotrivă, scrie G4media. Constituţia precizează condiţiile în care şeful statului poate fi pus sub acuzare, pentru înaltă trădare. Competenţa de judecare a cauzei aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Potrivit Constituției, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută, potrivit Libertatea.



Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică, la şedinţa Consiliului Naţional al PSD că ALDE este ”un partener corect, un partener loial” pentru social-democraţi şi consideră că cele două partide pot să câştige alegerile prezidenţiale şi să-l învingă pe Klaus Iohannis. "În ultima perioadă am trecut împreună prin multe momente grele, nu numai în ultimele luni, dar aş spune în ultimii ani, şi mi-aţi arătat că am printre dumneavostră parteneri de nădejde, coaliţia de guvernare, şi mai ales prieteni. Mă uit spre viitor şi constat că a face politică înseamnă a practica un sport periculos", a declarat Tăriceanu, potrivit Adevarul. Indemnizația netă a președintelui Consiliului de Administrație al firmei Internet şi Tehnologie S3, înfiinţată de Primăria Sectorului 3, crește de la 8.000 de lei lunar la 12.000 de lei lunar, potrivit unui proiect de hotărâre a Consiliului Local. Președintele CA este Cristina Elena Arghir, fosta cumnată a primarului Negoiță. Arghir este economistă şi a condus Rin Grand Hotel, deținut de frații Negoiță. Ea nu are nici o experienţă în domeniul IT. Indemnizaţia sa ar urma să crească astfel cu 50%, o creștere greu de întâlnit în mediul privat, scrie G4media.