Politic show: CTP: Alegerile din 2019 ar putea fi ultimele alegeri libere din România; Delirul PSD călare pe un morman de minciuni; Poate fi oprită ordonanţa de amnsitie şi graţiere? Ce soluţii are Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis are câteva pârghii legale de a pune beţe în roate ordonanţei de urgenţă privind amnistia şi graţierea, pe care şi-au asumat-o public liderii PSD. Însă decizia finală e în mâinile tandmeului Tudorel Toader - Viorica Dăncilă. Iată care e traseul juridic al ordonanţei şi unde poate interveni şeful statului. Klaus Iohannis i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să-i trimită agenda de lucru a fiecărei şedinţă de guvern cu o zi înainte, tocmai pentru a încerca să blocheze ordonanţa de amnistie şi graţiere, clemenţa penală pregătită de PSD. Ca acoperire legală, şeful statului a invocat articolul 39 din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului, scrie Adevărul

„Un clasic mesaj fascist și național-socialist, însoțit de glume stupide și multă paranoia”. Victor Ponta a criticat dur discursul lui Liviu Dragnea de duminică, din cadrul Consiliului Naţional al PSD. Fostul preşedinte al PSD vorbeşte despre "un discurs delirant", un "mesaj fascist şi naţionalist-socialist". „După discursul delirant de ieri ( un clasic mesaj fascist și național-socialist însoțit de glume stupide și multă paranoia ) sunt sigur că tot mai mulți oameni au înțeles că am avut dreptate în 2017 când m-am decis să merg pe un alt drum. Îl cunoșteam deja destul de bine pe Dragnea și stilul sau mafiot-dar am reușit să îl țin în frâu cât timp eram Premier-după care, în toamnă lui 2015, l-am văzut capabil să vândă chiar Guvernul și să negocieze cu Klaus Iohannis și Dacian Ciolos doar că să schimbe din funcția de Premier-și am început să realizez cât de nociv poate fi”, a scris Ponta pe Facebook, potrivit Libertatea