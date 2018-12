​Politic show: ​Liderul unui partid parlamentar spune că renunță la pensia specială; Sorin Ovidiu Vântu, trimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat că i-a dat 1 milion de euro mită lui Bogdan Olteanu; Ce spun PSD-iştii despre declaraţia lui Iliescu privind varianta Tăriceanu, candidat al coaliţiei la prezidenţiale

Liderul PMP Eugen Tomac declară că renunţă la pensia specială pe care a instituit-o PSD pentru parlamentari. „Renunţ la pensia specială. Astăzi, când PSD minte cu neruşinare pensionarii din România, am anunţat în plenul Parlamentului că renunţ la pensia specială pe care a instituit-o PSD pentru parlamentari”, scrie Tomac, pe Facebook. El susţine că nu poate fi „unul din cei 500.000 de pensionari speciali din România cu o pensie de peste 1000 de euro în timp ce 4,5 milioane de români au o pensie de sub 1000 de RON”, scrie Stirile ProTv. Omul de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu, în prezent în închisoare, a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că i-a dat mită un milion de euro fostului președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, anunță DNA într-un comunicat. Este al șaselea dosar cu care ajunge în instanță. Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat în aprilie 2012 în al cincilea dosar, în care a fost judecat alături de alte persoane, printre care Liviu Luca, pentru delapidarea patrimoniului Asociației Salariaților din SNP Petrom SA, scrie G4media. Fostul preşedinte al PSD şi al României a pus degetul pe rana social-democraţilor: partidul nu are un prezidenţiabil în acest moment, fiind pus în faţa opţiunii Călin Popescu-Tăriceanu. În schimb, aleşii PSD tind să pună batista pe ţambal, singurul mai vocal fiind fostul ministru Florin Iordache. Unul dintre autorii interviului acordat de Ion lliescu pentru „Le Figaro“ a făcut publică o înregistrare audio cu fostul şef de stat, cel care consideră că oamenii din conducerea PSD au dus formaţiunea într-o criză, dar şi faptul că în interior sunt fracturi, dovadă momentele tensionate din ultimele luni. De asemenea, Ion Iliescu neagă faptul că în România există aşa-zisul stat paralel, scrie Adevarul. Deputatul PNL de Alba, Corneliu Olar a venit la şedinţă cu un cozonac lung de doi metri, pe care scria Ţara Moţilor. Înarmat cu o macetă, acesta a început să împartă bucăţi de cozonac la cei de la Putere. Chiar şi liderul PSD Liviu Dragnea a gustat din cozonacul de post, după care a ascultat colinde interpretate de un grup din cadrul Jandarmeriei. „Astăzi, toţi suntem prieteni”, a decretat Olar, servindu-l pe preşedintele PSD Liviu Dragnea cu o felie de cozonac tăiată cu maceta. Liderul PSD venise la vot, şi s-a oprit pentru a gusta din cozonac, scrie Libertatea. Programul ”gROwth – investim în copii, investim în viitor” este detaliat într-o Ordonanța de Urgență pusă în dezbatere marți de Ministerul Finanțelor. Potrivit documentului, este vorba despre susţinerea financiară a investiţiilor private în construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea și dotarea de grădiniţe olimpice cu profil sportiv. Într-un interviu din aprilie 2018 omul de afaceri Ion Țiriac a declarat că ar fi cerut Guvernului să „îi dea 500 din ele“, cu o condiție – să le facă cum vrea el, scrie G4media.