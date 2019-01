​Politic show: Topul preşedinţilor României, după simpatia populară. Ce părere au românii despre foştii şefi de stat.; ​Liviu Dragnea îşi păstrează supremaţia în PSD. Războiul intern, urmat de excluderi ale unor lideri importanţi şi plecări la partidul lui Ponta; Anul gratuităţilor pentru bucureşteni. Ce le-a oferit Primăria Capitalei

La 29 de ani de la căderea regimului comunist, Nicolae Ceauşescu adună în rândul populaţiei cele mai multe păreri pozitive şi cele mai puţine păreri negative dintre toţi preşedinţii pe care i-a avut statul român, se arată în cercetarea făcute de Institutul de Studii Sociale (ISOGEP). „Unul din cinci români are o părere excelentă despre Nicolae Ceauşescu. 45% dintre aceştia au mai puţin de 49 de ani (adică provin din generaţiile care aveau sub 20 de ani în Decembrie 1989). La polul opus, doar unul din paisprezece români are o părere mai mult decât proastă despre N. Ceauşescu“, mai explică autorii studiului, potrivit Adevarul. Liviu Dragnea a fost, în 2018, liderul politic cu cele mai multe provocări, în special în interiorul propriului partid. Condamnat în primă instanţă, în al doilea dosar, al angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială Teleorman, liderul PSD a reuşit, în anul care tocmai s-a încheiat, să facă faţă unei încercări de a-l detrona din fruntea partidului. Reacția a fost pe măsură: lideri cu vechime în partid, precum Marian Neacşu, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu, au fost excluşi din partid, iar Gabriela Firea și-a pierdut susţinerea la Primăria Capitalei. Trei lideri ai PSD au semnat, în numele unui comitet de iniţiativă, o scrisoare prin care solicită demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD şi de la conducerea Camerei Deputaţilor, scrie Libertatea. A fost anul cadourilor de la Primăria Capitalei. 25.000 de bucureşteni au fost ajutaţi să-şi cumpere biciclete. Cei dispuşi să-şi înlocuiască rablele cu maşini sau motociclete noi, au primit câte 9.000 de lei. O mie de pensionari s-au relaxat gratis pe tărâmul zeilor.Primăria a premiat şi pensionarii cu căsnicii exemplare: 1.000 de lei, cadou, celor care au sărbătorit nunta de argint, 2.000 de lei, nunta de aur şi 3.000 de lei, nunta de platină. Din bugetul public au plecat bani şi pentru tinerii căsătoriţi. Anul acesta, municipalitatea a onorat masa proaspeţilor însurăţei cu 2.500 de lei, potrivit Digi24. Petru Groza, cel care a girat, din postul de prim-ministru al României, instaurarea regimului comunist şi politicile represive, a povestit în cartea „În umbra temniţei“ cum şi-a petrecut Revelionul după gratii: „Noaptea s-a lăsat de-abinelea; mă întind pe salteaua de paie. Undeva, se cântă... Prin pereţii subţiri trece o dulce melodie. Îmi dau seama: sunt Polonezii din coridorul din faţă. Melodiile devin tot mai vesele, întrerupte de voioşia gălăgioasă şi uralele care semnalează clipa festivă: ora 12 a nopţii Anului Nou. O mână pătrunde prin geamul deschis, printre gratii, îmbiindu-mă cu un pahar de şampanie. Mi l-a trimis inginerul Rică Georgescu", scrie el potrivit Adevarul. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat că înţelege că preşedintele Klaus Iohannis vrea să meargă la Consiliul European, ea amintind că preşedinţia Consiliului UE este deţinută de primul-ministru şi de Guvern Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Antena3, că înţelege că preşedintele Klaus Iohannis vrea să meargă la Consiliul European, ea amintind că preşedinţia Consiliului UE este deţinută de primul-ministru şi de Guvern şi că, în cazul României, e o situaţie atipică, o situaţie care nu crede că e benefică pentru România, citeaza Stirile Protv.