Politic show: Tudorel Toader susține că a refuzat propunerea PNL de a candida pentru un mandat de deputat sau senator; Laufer, nou atac la adresa președintelui: ”Iohannis calcă în picioare constituția”; C. Ştefănescu: Nu avem ce discuta cu partenerii din Europa pentru că nu avem miniştri. Că nu vrea domnul Iohannis

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a scris miercuri noapte pe Facebook că, în 2016, a refuzat oferta făcută de PNL de a candida din partea partidului pentru un mandat de senator sau deputat. ”Nu am „negociat” demnitatea de ministru al justiției cu reprezentații PNL sau din altă formațiune politică. În toamna anului 2016 am declinat propunerea primită, în mod repetat, de la conducerea partidului, de a candida pentru un post de deputat sau senator. îmi era oferită prima poziție pe lista de candidați, de la deputați sau senatori, din Iași sau din Vrancea. Am acceptat propunerea primită din partea alianței de guvernare, de a prelua portofoliul de la Ministerul Justiției!”, potrivit G4media lan Laufer, consilierul onorific al premierului Viorica Dăncilă, a spus joi, într-un mesaj postat pe Facebook, că România e pregătită pentru președinția rotativă a consiliului UE. În același mesaj a lansat atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. În mesajul respectiv, Laufer a afirmat, între altele, că Iohannis calcă în picioare constituția și legile țării. La jumătatea lunii decembrie, Ilan Laufer a fost numit consilier onorific al prim-ministrului, funcţie neremunerată, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă, potrivit Stirile ProTv. Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat că preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele privind vacantarea celor două posturi de ministru - cel al Transporturilor şi cel al Dezvoltării Regionale, însă nu a făcut un anunţ cu privire la propunerile avansate de Guvern pentru noii miniştri. Acesta a explicat că, prin faptul că cei doi noi miniştri nu au fost numiţi, situaţia se complică în contextul preluării, de către România, a conducerii Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Codrin Ştefănescu a amintit că reprezentanţii celorlalte state membre aşteaptă ca în cadrul acestor reuniuni să se discute planuri strategice de cooperare şi dezvoltare, iar în condiţiile date, nu există parteneri de dialog, potrivit Digi24.



Social-democratul Victor Boştinaru îl acuză pe preşedintele Klaus Iohannis că refuză cooperarea cu Guvernul şi Parlamentul pe teme europene. „Pe politică europeană, limbajul actorilor români merge cel puţin formal în aceeaşi direcţie, toţi suntem de acord pentru o opţiune Europa fără viteze, fără diviziuni. Europa trebuie să se orienteze către Balcanii de Vest şi pe Brexit există o poziţie comună. Ceea ce este un motiv de mare îngrijorare este refuzul sistematic şi sistemic al preşedintelui Iohannis de a fi parte la această construcţie naţională, care este în momentul exercitării preşedinţiei şi un proiect românesc pentru Europa, aşa cum Europa este în esenţă un răspuns pentru nevoile României", transmite Adevarul. Consilierul judeţean Radu Ursanu a avut parte de o surpriză de proporţii din partea Poliţiei Rutiere din judeţul Bacău. El a fost ajutat de doi agenţi să rezolve problema pe care o avea la autoturismul pe care îl conducea. “Astăzi am avut o surpriză plăcută...Am făcut o pana şi roata mi-a fost schimbată cu ajutorul a doi agenţi de la poliţia rutieră de pe raza judeţului Bacău .Promit că revin cu numele lor. M-am simţit în siguranţă. Felicitări Poliţiei Române!”, a scris pe contul său de Facebook, Radu Ursanu, potrivit Ziarul de Iasi.