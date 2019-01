Politic show: CTP: La primele vorbe româneşti ale lui Tusk, lumea şi-a dat seama cât de ridicol a fost Tăriceanu; Dăncilă, UE şi devastarea minţii românilor; Revolta poliţiştilor împotriva lui Carmen Dan, căreia i-au făcut public salariul. „Doamna ministru, ne credeţi tâmpiţi?!“

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a remarcat, la Digi24, preocuparea oficialilor europeni de a comunica, prin discursurile de la Ateneu, nu doar cu cei prezenţi în sală, ci cu toţi românii: "Acea menţionare a Daciei 1300, într-un discurs în limba română de către Donald Tusk te duce până în satele din România". El a remarcat, totodată, lungimea discursului Vioricăi Dăncilă, dar şi maniera lui Călin Popescu Tăriceanu de a-şi masca discursul anti-european de până acum, vorbind în engleză, în condiţiile în care Donald Tusk a ales să transmită un mesaj în limba română, potrivit Digi24. În timp ce, împreună cu alte secretare şi şoferi din Teleorman şi de aiurea, V.V.Dăncilă şi Carmen-decât Dan le dau clasă liderilor unor ţări puternice, occidentale, acasă domnesc uitarea, ura, ignoranţa şi impenitenţa. Am aflat zilele trecute că, potrivit premierului Dăncilă, România a "devastat" state puternice precum Franţa, Germania şi Italia. Înmărmuriţi de acest panseu, aţi putea fi ispitiţi, la ieşirea dvs. din şoc, să zâmbiţi cu oarecare jenă. Aţi zâmbi degeaba, fiindcă n-aţi fi priceput nimic. Aflaţi că ”oaia are doar dorinţa”, vorba ministrului agriculturii, Daea, ”de a fi înţeleasă”. S-avem deci înţelegere pentru miori şi trebuinţele acestor patrupede, care, orişicât, cum spune acelaşi ministru Petre Daea, au ”unit generaţii”, potrivit Deutsche Welle. Reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor "Mihai Viteazul" din Craiova i-au transmis şefei de la Interne să nu îndrăznească să afirme că are grijă de poliţişti atâta timp cât aceştia au ajuns "în pragul disperării". "Poliţiştii nu mai au linişte şi nu mai pot să doarmă, cautând soluţii magice de supravieţuire în 2019 cu salariul din 2009", au spus sindicaliştii, calculând care va fi salariul ministrului Carmen Dan în noul an, de la 1 ianuarie: aproape 25.000 de lei lunar. "DOAMNA MINISTRU, CHIAR NE CREDEŢI TÂMPIŢI?!" Chiar credeţi că mai puteţi să impresionaţi vreun poliţist, folosindu-vă de numele colegului nostru EROU SORIN VEZETEU, care a plătit cu propria viaţă incompetenţa voastră???", au scris ei potrivit Adevarul. Ecaterina Andronescu, Carmen Dan, Graţiela Gavrilescu, Sorina Pintea, Ana Birchall au venit împreună la Ateneul Român pentru ceremonia de deschidere a Preşedinţiei României la Consiliul UE. La scurt timp, a sosit şi premierul Viorica Dăncilă, singură, în timp ce ceilalți membri ai Guvernului au fost aduși de câteva microbuze puse la dispoziția acestora. Deși doamnele din Cabinetul Dăncilă știau că ceremonia acestei seri este una cu valență importantă, care solicita ținute pe măsură, după ce au fost difuzate imaginile în care era prezentat momentul în care acestea soseau la eveniment, mai mulți internauți au fost de părere că majoritatea ținutelor doamnelor din Guvern ar fi fost mai potrivite pentru...nuntă, scrie Click.



Pe 16 septembrie anul trecut, judecătoarea Mihaela Alina Palancanu de la Tribunalul Neamț a participat la protestul magistraților din fața Palatului de Justiție din București. Îmbrăcată în roșu, judecătoarea, pe atunci președintă a Tribunalului Neamț, ținea în brațe o pancartă pe care scria: ”Respectarea avizului Comisiei de la Veneția”. După protest însă, judecătoarea Palancanu a fost reclamată la Inspecția judiciară (IJ) de o colegă. Pe 9 ianuarie 2019, a scăpat fără nicio sancțiune. În fața legislației UE care protejează libertatea de exprimare, IJ nu a putut să o sancționeze, potrivit G4media.