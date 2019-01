​Politic show: ​Ce nu s-a văzut la ceremonia preluării Președinției Consiliului UE; 10 alte locuri din România în care Dăncilă ar trebui să-i plimbe pe liderii europeni; Emil Boc şi-a publicat declaraţia de avere. Cât a câştigat primarul Clujului în 2018

Tot scenariul de la Ateneu a presupus, neîndoielnic, un mare efort. Realitatea de joi seară a lăsat însă să se vadă unele probleme în organizare, cele mai vizibile fiind cele legate de numărul mare de invitaţi, comparativ cu capacitatea sălii Ateneului Român, de aproape 800 de locuri, dar şi deficienţe la primirea invitaţilor străini. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, președintele Consiliului European, Donald Tusk, și comisarii europeni au fost întâmpinați la intrarea în Ateneu de premierul Viorica Dăncilă și de membrii Cabinetului. Modul în care au decis să îi aştepte, chiar la ușă, a dus la formarea unei 'bariere' și a dat senzaţia de lipsă de organizare, potrivit Libertatea. E oficial: am preluat preşedinţia Consiliului European. Și pentru că mai mult ca sigur reprezentanţii autorităţilor române vor încerca să măture mizeria sub preş, le-am pregătit un itinerar liderilor europeni care să le arate lucrurile cu adevărat reprezentative pentru România. Să vadă că țara asta nu înseamnă doar recepții fastuoase în buricu’ târgului, la Ateneu. E şi normal ca turul ţării să înceapă cu Catedrala Mântuirii Neamului , chiar dacă politicienii mioritici sunt mândri din cale-afară de ea. E doar la o aruncătură de băţ de Casa Poporului, deci oficialii străini vor putea să treacă rapid în revistă ambele construcţii megalomane, pe sistem de pachet doi în unu. Poate că mai-marii europeni nu vor fi prea impresionaţi de Catedrală, că în fond au şi ei unele mult mai agreabile estetic decât construcţia faraonică a BOR. Leprozeria din Tilicheşti însă e ultima din Europa, deci foarte probabil n-au mai văzut aşa ceva, scrie Vice.



Fostul premier are, potrivit raportului înaintat, un venit anual de la Primăria Cluj-Napoca de 150.240 de lei. În acelaşi timp, el a câştigat 57.696 lei de la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB). În acelaşi timp, soţia edilului şef, Oana Boc, a avut un venit anual de 64.393 de lei. Declaraţia de avere a fost publicată pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca. Familia Boc are un cont în bancă în lei de 309.000, dar şi unul în euro cu suma de 3.000 de euro şi unul în dolari americani, cu 6.000 de dolari. În declaraţia de avere apar două apartamente, unul fiind trecut pe numele fiicei sale, Cezara, potrivit Adevarul. Palatul Cotroceni a fost prima oprire pe agenda şefului Comisiei Europene. După o scurtă discuţie între patru ochi cu preşedintele Klaus Iohannis, cei doi s-au întâlnit cu toţi comisarii europeni ajunşi la Bucureşti. Jean-Claude Juncker a salutat prieteneşte câţiva invitaţi şi a avut parte de o mică surpriză când a ajuns la Corina Creţu. Comisarul european era încă sub impresia creată de salutul lui Klaus Iohannis, aşa că şeful Executivului european a fost nevoit să-i aştepte atenţia. După fotografia de grup şi discuţiile oficiale, atât preşedintele Klaus Iohannis, cât şi Jean-Claude Juncker au vorbit aceaşi limbă în discursuri, cea a democraţiei, potrivit Digi24. "Iată că a venit şi ziua când am ajuns şi la preşedinţia Uniunii Europene, în ţara noastră nedecomunizată, şi o transmisie în direct onestă a TVR ne-a arătat lumii aşa cum suntem: O clasă unică de tehnocraţi, cu trecut în regimul comunist şi instituţiile sale tehnocratice (nu partidul...), convertiţi în europeni şi solidari (au servit în aceleaşi guverne, chit că azi fiecare e pe la misiunea lui, chiar în tabere diferite: Lazăr Comănescu, Teodor Meleşcanu, Leonard Orban). Câţiva politicieni care ar fi putut avea profil european (printre puţinii având cultura de rigoare) şi care l-au butonat pe Frans Timmermans un sfert de ceas înainte de începere, doi foşti miniştri de externe şi condamnaţi pentru corupţie, Adrian Severin şi Adrian Năstase", scrie ea potrivit Adevarul.