Politic show: Ponta: Vor mai veni deputaţi de la PSD la Pro România; USR: Ordinul lui Dragnea devine de astăzi mai important decât o decizie judecătorească; Românul care a tradus discursul lui Tusk

Discursul susţinut de Donald Tusk la Ateneu, care a devenit viral pe Facebook, a fost tradus de Dan Mărăşescu (43 de ani), şeful unităţii de limbă română a translatorilor de la Consiliul Uniunii Europene, format la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. „Nu vă imaginaţi că m-am întâlnit cu el şi am stat faţă în faţă la masă. Nu aşa se procedează”, a explicat translatorul pentru publicaţia transilvaniareporter.ro. „Am văzut reacţiile şi pe Facebook şi sunt surprins de ce amploare au luat lucrurile, eu nu mi-am făcut decât treaba. Discursul şi l-a scris el singur, nu ştiu cine i-a furnizat citatele, dar cea mai mare parte a scris-o singur. Eu am primit textul în engleză şi apoi l-am tradus. Am făcut şi o înregistrare vocală şi i-am dat-o. Nu vă imaginaţi că m-am întâlnit cu el şi am stat faţă în faţă la masă. Nu aşa se procedează”, a explicat translatorul pentru publicaţia Transilvania Reporter