​Politic show: ​Doi lideri PSD vor să modifice Codul penal. Cei care jignesc un om politic ar putea ajunge la închisoare; „Mama Dăncilă“ şi „securistul lui Cioloş“ au dat startul neoficial al campaniei pentru Cotroceni; Codrin Ştefănescu își atacă foștii colegi: “Daciana a fost un accident, că era soţia lui Ponta”

Insulta și calomnia ar putea redeveni fapte penale. Iar cei care jignesc un om politic sau un judecător ar putea ajunge în spatele gratiilor. Asta isi doresc doi lideri ai PSD, Codrin Ştefănescu şi Eugen Nicolicea, care vor sa modifice Codul penal în acest sens. Ei susțin că s-au săturat ca politicienii să fie înjuraţi de fiecare dată când ies în public. Aleșii Opoziției susțin că PSD ar dori să pună pumnul în gură celor care li se opun. Înainte de dezincriminarea faptei, pedeapsa putea ajunge până la 3 ani de închisoare, potrivitDacian Cioloş, care a lăsat de înţeles că va candida la alegerile prezidenţiale, a fost lovit de scandalul securistului care a înregistrat PLUS. De partea cealaltă, premierul Viorica Dăncilă a fost umanizată de jurnaliştii care au dezvăluit că şi-a înfiat copilul. Mai mulţi analişti arată cât de mult a contat pentru electoratul dreptei capcana în care s-a trezit Cioloş şi ce şanse are Dăncilă să fie candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, potrivit Adevarul.



Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, cataloghează drept ”accident” plasarea pe listele PSD a Dacianei Sârbu şi a lui Cătălin Ivan la alegerile europarlamentare trecute. El a spus că astfel de accidente nu se vor repeta la scrutinul din acest an. “Daciana a fost un accident că era soţia lui Ponta, Ivan a fost un mega accident. Nu o să se mai întâmple aşa ceva, o să suflam şi în iaurt“, a afirmat el potrivit Stirile ProTv. Adjunctul șefului DNA, procurorul Călin Nistor, cere Secției pentru procurori a CSM revocarea procurorilor DNA Oradea, Ciprian Man și Cristian Ardelean, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Cei doi, alături de alți 3 procurori, au făcut obiectul unor campanii de presă în care au fost publicate mai multe înregistrări făcute de unul dintre ei. În înregistrări, procurorii de la DNA Oradea vorbeau de întocmirea unor dosare penale pe numele unor judecători din zonă ca ”să intre frica în ei”, potrivit G4media. Călin Popescu Tăriceanu, vrea ca Parlamentul să adopte un mandat-cadru în pregătirea reprezentării României la Summitul de la Sibiu, care să enumere interesele naţionale în etapa de recalibrare a UE şi pe baza cărora Guvernul să construiască alianţe pentru obţinerea sprijinului necesar, transmite News.ro. Tăriceanu acuză o „criză de legitimitate în care se adânceşte Comisia Europeană prin maniera de abordare a relaţiilor cu Polonia şi Ungaria, în privinţa aplicării art. 7 din Tratatul UE, şi cu România în privinţa perpetuării Mecanismului de Cooperare şi Verificare la 12 ani de la aderare”, scrie Digi24.