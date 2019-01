Politic show: PSD Bucureşti cere retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Capitalei. Ce spune Bădulescu; Nicolae Robu, nemulțumit că PNL nu are personalităţi cu scor în sondaje peste cel al partidului; O brunetă controversată din Arad, propusă de Chirica cetăţean de onoare al Iaşului

PSD Bucureşti a cerut retragerea sprijinului politic pentru viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, informează Mediafax, citând surse din conducerea organizaţiei. „Este propunerea conducerii PSD Bucureşti. Îi vom retrage sprijinul în mod obligatoriu, îl vom înlocui din funcţie şi-l vom exclude din partid pe Bădulescu. Organizaţiile de sector, cu excepţia organizaţiei din Sectorul 3, ne-au cerut acest lucru”, au declarat pentru Mediafax surse din conducerea PSD Bucureşti, citate de Adevarul. Primarul liberal al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, afirmă, într-o postare pe Facebook, că PNL nu are personalităţi cu scor în sondaje peste scorul partidului. Mai mult, el spune că, în aceste condiţii, este de agreat ca un candidat necunoscut, dar onorabil şi merituos, să ocupe un loc în fruntea unei liste electorale. „Dacă un partid are personalităţi cu scor în sondaje peste scorul partidului, atunci, fără îndoială, acestea trebuie să fie în fruntea listei (după părerea mea, PNL nu are)”, a scris Robu, potrivit Digi24. Consilierii locali se vor reuni miercuri în prima şedinţă ordinară din acest an. Pe ordinea de zi au fost incluse peste 30 de proiecte de hotărâre, iar unele din acestea ridică deja controverse. Printre proiecte se numără acordarea titlului de cetăţean de onoare Laurei Hant, preşedinta Asociaţiei „Mihai Eminescu“ din Viena, originară din Arad. În ultimii ani, Hant s-a afişat cu primarul Mihai Chirica în câteva rânduri, Primăria organizând cu asociaţia acesteia, printre altele, un eveniment la Viena, potrivit Ziarul de Iasi. Procuroarea Florentina Mirică solicită ICCJ să întrebe CJUE dacă a greșit atunci când a pus la dispoziția părților din dosar informații secrete, dar care nu au pus în pericol securitatea națională, în temeiul dreptului la un proces echitabil? E vorba de 8 procese verbale care conțineau informații secrete, printre care cele privind achiziționarea de către DIPI, serviciul secret al MAI, din fondurile operative destinate descoperirii faptelor de corupție, a unei limuzine AUDI A8 pentru fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, potrivit G4media.



Turiştii care au venit sâmbătă pe pârtia de la Arena Platoş au dat nas în nas cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu armata de SPP-işti ce-l veghea. Îmbrăcat discret, dar deloc ieftin, şeful statului purta un costum de schi negru cu portocaliu semnat Colmar, furnizorul oficial al echipei franceze de ski alpin. Numai pantalonii costă 1.450 de lei, iar geaca sare binişor de 3.000 de lei. Casca este şi ea de top şi am găsit-o pe site-ul Casco, celebră firmă de accesorii pentru schi, la preţul de 1.450 de lei. Dar siguranţa şefului statului este pe primul plan, aşa că nici o cască nu-i prea scumpă pentru capul lui Iohannis. Şi echipamentul de schi - clăpari şi schiuri – sunt achiziţionate tot de la profesionişti, potrivit Click.