Politic show: Ponta, replică pentru Dragnea după ce liderul PSD l-a făcut securist: Îl băteai la cap pe Maior să-ți angajeze iubita la SRI; Băsescu: PMP va avea candidat la prezidenţiale, iar în turul doi îl va susţine pe Klaus Iohannis; Orban: Avem suficientă minte să înţelegem că principalul adversar este PSD-ALDE

Fostul premier Victor Ponta i-a dat duminică seară, pe Facebook, o replică acidă lui Liviu Dragnea, după ce liderul PSD a spus anterior că Pro România este un partid făcut de securiști. "Liviu – iar te scarpini la buba? Eu nu mai am nici timp nici chef de mizeriile si lăturile in care traiesti tu cu bufonii si metresele tale – dar oamenii trebuie sa stie adevărul! Imi aduc aminte ca tu tăiai porcul la vila T14 a SRI si alergai mesenii cu șoriciul", a scris el potrivit G4media. Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică seara, la România TV, că PMP va avea candidat la alegerile prezidențiale din acest an, iar în turul doi îl va susţine pe Klaus Iohannis. “Iohannis mai ţine un echilibru cum se pricepe el, mai întârzie să le facă numirile, mai trimite la Curtea Constituţională, e un soi de opoziţie la tăvălugul ăsta care înseamnă PSD cu ALDE. Pe de altă parte, nu aş vrea să se înţeleagă greşit. PMP va avea candidat în primul tur, nu pe mine, că nu mai pot. Dar în turul doi categoric îl voi susţine pe Iohannis”, a afirmat Băsescu potrivit Adevarul. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică, la Parlament, că le-a solicitat prim-ministrului Viorica Dăncilă şi ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, să analizeze sumele alocate în proiectul de buget pentru serviciile secrete şi să realoce sume de la acestea către Sănătate. Vlad Mixich, expert în politici publice în sănătate, scrie pe Facebook că „Organizația Mondială a Sănătății spune în prezent că NU există suficiente date care să dovedească că suplimentele de vitamina D acordate copiilor prin programe în masă chiar sunt eficiente în a preveni malnutriția”, potrivit Digi24. “Aţi văzut, colaborăm, avem iniţiative comune. În ceea ce ne priveşte pe noi ca Partid Naţional Liberal, ne-am ferit să generăm dispute sau să-i atacăm, sigur, din păcate, uneori nu este şi reciproca valabilă, dar asta este. Noi avem suficientă minte ca să înţelegem că principalul adversar este alianța aflată astăzi la guvernare, PSD-ALDE, şi aceasta reprezintă inamicul principal şi noi colaborăm cu toţi aceia care consideră că PSD-ALDE este inamicul României”, a afirmat Orban, potrivit G4media. Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, a postat o poză pe Facebook în care apare alături de Liviu Dragnea, liderul PSD şi de viitorul soţ, Claudiu Manda, preşedinte al Comisiei SRI. Comentariul care însoţeşte fotografia este legat de o ştire care o vizează pe Olguţa Vasilescu. “Râdem de “comisarii” care iar inventează scenarii...”, scrie fostul ministru al Muncii pe Facebook. La comentarii, Lia Olguţa Vasilescu lasă şi un link spre o ştire care menţionează că ar fi fost acasă la Paul Stănescu pentru a-şi negocia plecarea din PSD. Materialul publicat în site-ul comisarul detaliază momentul în care Paul Stănescu l-a sunat pe liderul PSD şi i-a spus că îl pune pe “speaker, să audă toţi ce vorbesc, să facă teleconferinţă. Dragnea a înjurat şi a închis telefonul!”, scrie Ziarul de Iasi.