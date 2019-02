Politic show: Frica alegătorilor moldoveni; Sistemul informatic de prevenire a votului multiplu va fi folosit la alegerile europarlamentare; Imaginea guvernării PSD

Un reportaj din orașul Nisporeni, unde candidează pe circumscripție liderul Partidului Democrat din Moldova și controversatul om de afaceri, Vlad Plahotniuc. Republica Moldova este în febra campaniei electorale. Prin orașe și sate, activiștii de partid încearcă să convingă oamenii că sunt cei care le vor face viața mai bună. În mare parte, lupta se duce între reprezentanții partidului de guvernare, care se laudă cu cele mai multe proiecte realizate în ultimii ani, și partidele de opoziție, care s-au unit în jurul ideii de luptă cu oligarhia, scrie Deutsche Welle Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre prin care a stabilit oficial ziua de 26 mai pentru alegerile europarlamentare şi o alta referitoare la calendarul pentru alegeri, astfel că până în 28 martie trebuie depuse candidaturile. De asemenea, va fi folosit sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, sistem care nu a fost folosit la Referendumul pentru familia tradiţională, scrie Adevărul După ce PNL a propus mărirea alocațiilor pentru copii, iar Parlamentul a adoptat propunerea, cu votul opoziției și al UDMR, PSD se laudă pe Facebook că va crește alocațiile. Doar trei parlamentari ai social-democrați au votat joi, în plenul reunit, pentru creșterea alocațiilor de la 84 la 150 de lei. "Într-un demers pur demagogic, cei de la PNL s-au trezit în ultimul moment să ceară majorarea alocaţiilor. Dar au făcut-o prost, pentru că nu înţeleg legile şi economia: au indicat o sursă eronată pentru aceste creşteri şi au greşit la calcule astfel că suma propusă era insuficientă pentru majorările cerut", afirmă social-democraţii, scrie Republica.ro Nu trebuie să plecăm de la ideea că OUG 114 sau ordonanța lăcomiei, cum i s-a mai spus, trebuie să fie modificată, a declarat ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, vineri seara, la Digi24. În orice caz, ordonanța nu are nicio șansă să fie introdusă în ședința de guvern de săptămâna viitoare, a spus Teodorovici. „Dacă va fi un motiv pentru care să aducă un plus pentru români, cu siguranță suntem deschiși la orice propunere”, a spus Eugen Teodorovici, la Digi24 În scandalul iscat de denumirea Macedonia a fost invocat până şi Alexandru cel Mare. Câştig de cauză au avut însă alţii, comentează Spiros Moskovou. De multă vreme nu am mai avut veşti bune din Balcani şi mai ales din spaţiul fostei Iugoslavii. Vechile şi niciodată definitiv soluţionatele probleme dintre nou formatele state din regiune păreau îngheţate de o pace rece. O pagubă colaterală a căderii vechiului imperiu al lui Tito a fost şi ameţitoarea ceartă dintre Atena şi Skopje, scrie Deutsche Welle