Politic show: Dăncilă: Nu ne temem de audit, dar PNL-ul vine cu dorinţă de răzbunare; CTP: USR ar trebui să revină la sigla USB; Ce îi cer lui Ludovic Orban partidele în schimbul susținerii

Dăncilă: Nu ne temem de audit, dar PNL-ul vine cu dorinţă de răzbunare. Nu ne temem de acest audit. Un om care a avut plângere penală de înaltă trădare pentru un parteneriat strategic... Deci oamenii aceştia, domnul Ludovic Orban are această instituţie a plângerii penale deja înfiinţată. Nu ne este teamă de un audit. Dar primul lucru pe care trebuia să-l spună era acesta: uitaţi, în următoarea perioadă noi vrem să facem pentru cetăţeni unu, doi, trei, patru cinci, potrivit

CTP: USR ar trebui să revină la sigla USB. USR a votat moțiunea de cenzură. Dacă-i întrebi de ce, răspunsul este „dărâmarea guvernului Dăncilă". Un răspuns fundamental greșit, din cel puțin două motive. Moțiunea de cenzură nu poate fi un scop în sine. Este unul dintre mijloacele de a schimba guvernul. Nu poți să votezi moțiunea și pe urmă să refuzi de plano intrarea la guvernare. Mai mult, să stai pe margine și să obstrucționezi formarea unui nou guvern, punând tot felul de condiții pentru a-l susține, scrie CTP în Republica





Ce îi cer lui Ludovic Orban partidele în schimbul susținerii. Fiecare partid îi pune condiții președintelui PNL, iar în unele chestiuni partidele au poziții contradictorii, fapt ce pune la încercare capacitatea de negociere a liberalilor. Principalul subiect în dispută este chestiunea alegerilor anticipate. Președintele Klaus Iohannis și PNL au convenit că este improbabil, din cuza prevederilor constituționale, ca acestea să fie convocate imediat, în timp ce USR a insistat pentru convocarea lor cât mai rapidă, relatează Libertatea.

Autoritatea Electorală Permanentă va da posibilitatea PSD să le dea candidaților de la europarlamentare banii băgați în campanie din subvenția primită de partid de la stat. E vorba inclusiv de Rovana Plumb, candidatul PSD care a contribuit cu cea mai mare sumă în această campanie cu 800.000 de lei, relatează Europa Liberă. Știm că avem nenumărați plimbători de hârtii. Ce vrem? Să plătim plimbătorii de hârtii sau să plătim pensiile și salariile? Eu cred că această dezbatere trebuie să existe în spațiul public. Numai anul asta 8,4 miliarde de lei sunt în plus din legea pensiilor, la anul vor fi 24 de miliarde în plus, peste încă un an, 50 de miliarde, peste încă unul 80 de miliarde de lei. Cum le atingem?” potrivit