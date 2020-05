PSD iese la atac: moțiune de cenzură și mai multe moțiuni simple anunțate de liderii partidului

Preluare PeBloguri

Recent, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a anunțat decizia partidului de a depune moțiuni simple împotriva ministrului de Interne, al Muncii și al Educației. PSD a reușit deja să treacă o a doua moțiune simplă împotriva lui Florin Cîțu, marcând a patra ocazie în care Parlamentul a refuzat confirmarea actualului ministru al Finanțelor.Conform tuturor datelor disponibile, pare că PSD și-a luat foarte în serios rolul de lider parlamentar al opoziției. Social democrații au început să critice recent toate măsurile economice luate de liberali, demascându-le ca fiind ineficiente. Conform lui Lucian Romașcanu, programul IMM Invest, spre exemplu, ar fi produs doar 12 beneficiari din 96.000 de deponenți, insuficient pentru relansarea economiei sau sprijinirea sectorului de companii mici și mijlocii.Miniștrii liberali au început să fie puși sub o presiune din ce în ce mai mare pe măsură ce scenariile pesimiste referitoare la economie încep să se adune. De asemenea, Guvernul Orban a fost amplu criticat pentru managementul vămii Nădlac, unde zeci de mii de oameni s-au înghesuit în weekend pentru a intra în țară. Nici ministrul Educației nu a rămas în afara criticilor oficiale. Reprezentanți ai ONG-urilor din educație, dar și ai elevilor au criticat amplu declarația ministrului Anisie care a lăsat să se înțeleagă faptul că nu are, de fapt, o soluție fezabilă pentru școlarizarea la distanță a 250.000 de elevi fără acces la internet sau tehnologia necesară.În paralel, sute de companii se uită cu spaima specifică falimentului la data de 1 iunie, când Ministerul Muncii declară că șomajul tehnic va trebui să fie suportat, în parte, și de antreprenori. Multe companii se vor pregăti probabil să tragă obloanele definitiv dacă numărul de cazuri Covid vor crește, câtă vreme doar în industria HORECA veniturile au fost mult diminuate de imposibilitatea de păstrare a restaurantelor deschise.Surse interne din PSD au oferit toate aceste motive pentru decizia de a impune moțiuni simple împotriva celor trei miniștri de resort menționați mai sus. În ciuda faptului că liberalii se apără cu statistici oficiale și declarații senzaționale, adevărul dureros este că România se îndreaptă spre criză și are la cârmă un executiv lipsit de idei și de inițiativă.