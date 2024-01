POLITIC Marți, 23 Ianuarie 2024, 23:49

HotNews.ro

Clotilde Armand a anunţat că va candida din partea USR şi a aliaţilor săi pentru un nou mandat de edil al Primăriei Sectorului 1, pentru că trebuie să continue ceea ce a început, şi că va susţine o candidatură a lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei din partea forţelor de dreapta.

Clotilde Armand Foto: AGERPRES

„Suntem o alianţă de dreapta, avem împreună cu noi alte partide de dreapta şi avem încredere că vom putea să construim o majoritate. (...) Sunt candidatul USR. Restul trebuie să fie formalizat”, a declarat Clotilde Armand, marţi seară, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că are multe proiecte în curs de desfăşurare. „Mai candidez (...) pentru că trebuie să continuăm ceea ce am început. Avem multe proiecte care sunt în curs de desfăşurare. Avem multe proiecte blocate de Consiliul Local care trebuie deblocate”, a spus Clotilde Armand.

Armand a menţionat că îl susţine pe Nicuşor Dan, deoarece are încredere în proiectul pe care îl are pentru Capitală. „Ne ţinem de promisiune şi ieşim cu ce am spus, adică toleranţă zero la corupţie, toleranţă zero la încălcarea legilor, vrem o construcţie şi o dezvoltare a Bucureştiului, a Sectorului 1, pe nişte baze corecte”, a afirmat primarul.

În ceea ce priveşte conflictul său cu consilierii locali ai PNL şi PSD, Armand a menţionat că este vorba despre o „trădare” a PNL faţă de cetăţeni.

„Această trădare a avut loc la nivel naţional, la nivel de Bucureşti şi la nivel de Sectorul 1. La nivel naţional (...) sloganul a fost: „Votaţi PNL, pentru a scăpa ţara de ciuma roşie!” şi au format un guvern cu PSD. La nivel de Bucureşti sunt pe cale să îi retragă sprijinul lui Nicuşor Dan şi să îl promoveze pe domnul Burduja (...), la nivel de sectorul 1 eu m-am ţinut de angajamentele de campanie. (...) Avem un acord între PNL şi mine care stă în dulap, în biroul viceprimarului PNL, neatins”, a adăugat Clotilde Armand.