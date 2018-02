Subiectele zilei: Din interior. Ce inseamna libertatea? Cazul "pletosilor"; Peste 3 milioane de romani vor disparea din statistici in urmatorii 30 de ani; Catastrofa romaneasca de la Stalingrad si ipoteca antonesciana

. Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania. Existand o ingrijorare reala asupra semnificatiei modificarilor propuse si adoptate deja prin modificarile legilor justitiei si a propunerilor pentru schimbarea rapida a celor doua coduril, penal si civil. La fiecare criza din Romania, scandalul se transfera aproape instantaneu inspre Comisie, Parlament sau Consiliu, institutii comunitare care incepeau sa fie bombardate de scrisori, denunturi, mesaje si apeluri care de care pe un ton mai tragic si urgent pentru a se reclama dusmanii si cere interventia cat la urgenta si la un nivel cat se poate de inalt in favoarea prietenilor. Mai mult, asa cum se va intampla si acum, au fost mobilizate grupurile parlamentare europene pentru sustinere sau pentru acuzatii. Fara sa se realizeze ca, pe fond, din nou, acest tip de antagonizare precum si cearta inevitabila din plen fac un enorm rau Romaniei, asta indiferent de rezultatul unei dezbateri sau alta, motivand si inflamand si mai mult cu argumente suplimentare intoleranta reala si aproape absoluta de pe piata romaneasca, scrie Cristian Unteanu pe blogurile A devarul. Multi cred despre ei ca sunt rockeri satanisti, doar pentru ca au parul lung. Altii ii considera a fi rebeli neintelesi, anarhisti, oricum ar fi: dubiosi. Baietii cu parul lung transmit un mesaj colectiv: nu lungimea parului conteaza, ci ceea ce simt si mai ales ceea ce gandesc. Pletele, simbol al revoltei, al rebeliunii si mai ales, al libertatii. Cum se vede libertatea astazi prin ochii tinerilor pletosi si liberi, la 28 de ani de la caderea comunismului, aflati dintr-un reportaj marca "Din interior". "Libertatea inseamna mai degraba respect. Inseamna respectarea normelor, a normelor legale. Pentru ca normele astea, sa zicem asa, sociale, sunt atat de schimbatoare...Asa ca ar trebui sa conteze mai degraba bunul simt, mai degraba respectul fata de celalalt, respectarea demnitatii umane, decat niste chestiuni care sunt destul de trecatoare", subliniaza sociologul Gelu Duminica. Desi au trecut aproape 30 de ani de la caderea comunismului inca mai exista scoli unde baietii trebuie sa aiba parul scurt. Nici unii adulti pletosi nu sunt feriti de prejudecati, relateaza Digi24. In 30 de ani, populatia Romaniei va ajunge la nivelul anului 1950, iar in 2100 vom fi mai putini cu sapte milioane si jumatate. O arata un raport al Organizatiei Natiunilor Unite, care prevede un viitor sumbru al tarii noastre, inclusa in topul 10 al statelor al caror numar de locuitori va scadea cu peste 15%. De partea celalata, lumea se va confrunta cu o crestere a populatiei in tarile subdezvoltate, organismele globale ajungand in punctul in care nu vor mai putea lupta cu saracia, inegalitatea, foametea si malnutritia. Situatia Romaniei se incadreaza, astfel, in peisajul european al ratei scazute a fertilitatii, insuficiente pentru inlocuirea populatiei pe termen lung. Aceasta problema a tarii noastre reiese si daca ne uitam la datele furnizate in Raportul ONU referitoare la numarul de locuitori pe categorii de varsta. Astfel, la nivelul anului 2017, din totalul de 19,697 milioane de locuitori, 49% se incadreaza in categoria de varsta 25-49 ani, iar 25% in cea de peste 60 de ani, scrie Gandul.



. Date concrete din dosarul public arata ca discursul "Cazul e un atac la serviciile secrete" nu are niciun fundament. Gazeta a descoperit ca unele marturii au fost obtinute de DIICOT cu microfoane plantate pe oameni, procedura care, in 2005, era asigurata de SRI in cooperarea legala cu procurorii. SRI sau alt serviciu nu doar ca nu a musamalizat cazul, ci, cu mare probabilitate, si-a monitorizat inclusiv propriii oameni implicati in dosar. Asa au ajuns "Gabi SRI" si ceilalti ofiteri de politie, comisari de Garda financiara si procurori sa fie recunoscuti la DIICOT de catre minorele sechestrate si exploatate sexual. Ca, dupa aceea, DIICOT a musamalizat participarea "protectorilor retelei", asta e o poveste de lamurit. Pentru ca, fara implicarea fortei statului, lupta juridica dintre victime si retea a devenit complet inegala si imposibil de dus. In timp ce chinezul "Mihai" isi angaja un fost ministru de Interne drept avocat, fetele nu aveau nici bani de tren si veneau sa depuna marturie pe banii dati de familiile traficantilor inculpati, scrie Tolo.ro. CFR-ul ar putea avea soarta Taromului odata cu aparitia companiilor private, care transporta calatori in conditii civilizate, la preturi mai mici. In timp ce batrana companie nationala de Cai Ferate continua sa chinuie calatorii cu ponositele garnituri, a inceput sa apara concurenta pe sine. Acum, o calatorie de la Timisoara la Bucuresti, care depaseste zece ore, poate fi mult mai placuta. Compania privata Astra Transcarpatic a introdus vagoane nou construite, dupa cele mai inalte standarde de calitate si confort. Societatea aradeana Astra Vagoane Calatori realizeaza si vinde asemenea vagoane la export, acestea fiind in serviciile unor tari precum Germania, Cehia, Germania, Austria sau Polonia. Un bilet Arad-Bucuresti (ce este calculat la 500-600 de kilometri) costa 136 de lei la clasa I-a si 88 de lei clasa a II-a. Tarife CFR. 103 de lei la clasa a II-a, 153 de lei la clasa a I-a, 247 de lei la cuseta, relateaza Adevarul. La exact trei sferturi de veac de atunci, acestea imi par a fi unele din principalele izvoare ale catastrofei romanesti de la Stalingrad. Unde au murit eroic nu doar o jumatate de milion de rusi, ci si, absurd, in numele dictatorului, al unei prezumtive superioritati rasiale si al unei ideologii demente, poate doua sute de mii de germani. Precum si, in mod inutil, din prostia Conducatorului, dezastruos de multi romani. Din vina cui s-a produs catastrofa? Pe cat de multe sunt cauzele ei, pe atat de usor de identificat sunt vinovatii ei principali, Hitler si Antonescu, si pe atat de putin au ajuns sursele si efectele infrangerii in fata rusilor sa fie detaliate, analizate si comentate in chip suficient de onest, inteligent si judicios, de presa si istoriografia romaneasca. Mai pernicios imi pare altceva. Spre deosebire de vestgermanii ocupati de anglo-americani, care au sfarsit prin a-si asuma fara rezerve trecutul, cu indelebilele sale pete, cu raspunderea eterna pentru ele, romanii, pedepsiti cu decenii de manipulare nationalista si comunista, se mai lupta si acum cu ipoteca antonesciana, noteaza Deutsche Welle . Protestele din ultimul an, repetatele incercari ale actualei puteri de a "ajusta", cu justificari obscure, sistemul de reguli care vizeaza justitia, bajbaielile politicilor si instabilitatea guvernamentala si, nu in ultimul rand, zbaterile identitare ale unei opozitii care pare ca, fie doar asteapta "strategic", fie este "in curs de formare", genereaza o serie de intrebari cu privire la o cale de urmat pentru dezvoltarea unui "altfel" de a face politica si politici. Existenta insasi a USR devine in acest context cea mai buna dovada a caracterului nonideologic al acestui partid. Schimbarea nu inseamna a face "altfel" de politici de dreapta sau de stanga, nu inseamna a implementa o infrastructura de cupru, mai degraba decat una de fibra optica, ci inseamna a asigura in primul rand cadrul ca aceste solutii sa ajunga sa poata fi implementate, si anume ca institutiile sa functioneze, cum ar veni contextul relatiilor sociale generate de viata la bloc sa permita aparitia unor retele de cartier. Obiectivele de politici pe care acest partid ar putea sa le propuna pornesc asadar de la o "periferie" care poate genera schimbarea, dar care nu alege sa se mute in centru, informeaza Contributors.