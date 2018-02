Subiectele zilei: ​​Cat de productivi sunt tinerii britanici cand sunt pusi sa faca treaba est-europenilor; Tunul de 67 de milioane de dolari din afacerea Microsoft. Unde s-au dus banii dati de trei guverne; Caderea bursei nu este un motiv de panica

Au tinerii britanici puterea de a culege varza de pe un camp din Cornwall in acelasi ritm cu est-europenii care fac de obicei aceasta munca? O echipa a BBC, televiziunea nationala din Marea Britanie, le-a lansat acestora provocarea. Rezultatul este ca est-europenii sunt de 10 ori mai rapizi decat acesti tineri. Majoritatea vegetalelor cutlivate in Marea Britanie sunt culese de lucratori imigranti. La intrebarea "De ce nu fac lucratorii britanici aceasta munca?", un fermier britanic raspunde ca nu stie. "Adica, puteti vedea conditiile in care lucram in ziua de azi. Este o munca grea", subliniaza el, citat de Adevarul. Pierderi mari, chipuri ingrozite: se intampla, in sfarsit, ceva pe bursele de valori ale lumii. Insa lucrurile se vor calma curand, crede Henrik Bohme. Doamne, ce plictisitor a fost in ultimele luni. Numai voie buna pe pietele bursiere de pe tot globul. Inainte de toate pe Wall Street in New York, unde bate inima capitalismului financiar, mai ales de cand omul de afaceri Donald Trump s-a mutat din turnul care ii poarta numele, situat la cateva blocuri distanta de Wall Street, la Washington DC, direct in Casa Alba. Un afacerist experimentat la carma administratiei americane! Cum sa nu mearga treaba bine? Ca sa nu mai vorbim despre ratele scazute ale dobanzilor, care inunda "pietele" cu trilioane de dolari si euro - si cum sa fie ele investite mai bine, daca nu in actiuni si imobile? Un bilet gratuit spre fericire, daca esti norocos si te afli de partea buna a povestii, anunta Deutsche Welle Duminica seara, la Muzeul Taranului Roman, in sala de cinematograf Horia Bernea, un grup de crestini exaltati a oprit proiectia unui film despre activisti LGBT, 120 beats per minute, prin cantece bisericesti specifice mai degraba Pastelui decat lunii februarie, fluturari de icoane, lozinci antisemite si bannere care-l somau pe Soros sa ne lase copiii in pace. Protestul nu reprezinta o premiera pentru MTR: in urma cu cinci ani, niste crestini inarmati cu icoane si imnuri bisericesti au intrerupt proiectia altui film despre persoane LGBT, The Kids are all right. Atunci, directorul general adjunct al muzeului, Mihai Gheorghiu, a fost acuzat de ambasada SUA la Bucuresti c-ar fi organizat sau cel putin tolerat protestul respectiv, scrie Vice. Trei guverne au avizat timp de zece ani unul dintre cele mai mari contracte din istoria Romaniei. Sute de milioane de euro au fost platite pentru inchirierea unor licente care au ajuns la zeci de institutii ale statului. Este cel mai mare din istoria anchetelor anticoruptie din Romania. O pleiada de politicieni si oameni de afaceri, cu mita pe spranceana. Cea mai mica suma incasata de oamenii importanti ar fi fost, spun anchetatorii, de 4,5 milioane de euro.In septembrie 2003, Guvernul Romaniei incheie un acord cadru cu Microsoft pentru cumpararea, cu pret avantajos, redus cu 50 la suta, a 50.000 de licente pentru computerele din intreaga administratie publica centrala. De acestea ar fi beneficiat 29 institutii, printre care ministerele de Interne, al Justitiei, al Sanatatii sau Finantelor, Institutul National de Statistica sau Parchetul General, arata Digi 24. Procurorii spun ca seful BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, avea interese importante pe piata afacerilor cu fier vechi din Ardeal. Protejatii sai, sotii Gheorghe si Anca Rusu aveau afaceri in Serbia in acest domeniu. Un martor a declarat la DIICOT ca prin Gheorghe Rusu seful BCCO Alba Iulia ii "sifona" diverse informatii lichidatorului timisorean Ioan Tudor. La cativa ani distanta dupa Berbeceanu, Tudor avea sa fie trimis in judecata de DIICOT pentru fraudarea unor proceduri de insolventa. Motivele depuse de DIICOT la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) prin care procurorii contesta felul in care seful BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a fost gasit nevinovat de acuzatiile de sprijinire a unui grup infractional organizat dezvaluie o serie de posibile legaturi si interese dubioase ale lui Berbeceanu. Mai exact, doi martori au declarat atat in fata procurorilor, cat si in timpul procesului de fond de la ICCJ despre interesele comisarului Berbeceanu in zona afacerilor cu fier vechi, cat si despre legaturile acestuia indirecte cu un lichidator judiciar controversat din Timisoara, Ion Tudor, relateaza Romania Libera. Procurorii DIICOT au dus in fata instantelor stenograme din care reiesea ca fiecare dintre chinezii care erau adusi in Romania si apoi in UE achita sume de ordinul a 20.000 de dolari. Investigatorii au strecurat si un om cu microfon in celulele unde erau arestati traficantii. Din inregistrari reiese ca chinezul Mihai nu era de capul lui. Era sprijinit si din China si din Romania. De altfel, la dosar exista o hartie trimisa de Ambasada Chinei, in care il apara pe cel care fusese condamnat in prima instanta pentru trafic de persoane si trafic de minore. Un stat prudent in diplomatie si aspru cu traficantii, China n-a ezitat sa sara in ajutorul unui pedofil! Dupa apelul ambasadei, urmatoarele doua instante au anulat expulzarea chinezilor Mihai si Sam, potrivit tolo.ro