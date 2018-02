Subiectele zilei: Romanii si viitorul Comisiei Europene; Politia britanica a arestat trei barbati care tineau in sclavie romani, bulgari si polonezi; Fenomenul industriei IT: un succes prea mare pentru o tara atat de nepregatita

Un adolescent cu o afectiune severa se lupta sa termine liceul unde urmeaza cursurile. Institutia nu-i poate oferi de ani de zile o rampa de acces eficienta pentru handicap. Istvan Ilyes sufera de distrofie musculara, un handicap sever. E imobilizat intr-un scaun cu rotile si tot ce isi doreste la 18 ani, cati a implinit, este sa-si termine, macar, liceul. Baiatul invata acum la domiciliu, dupa ce scoala pe care a urmat-o nu a reusit sa-i puna la dispozitie o rampa de acces standaridazata. O profesoara vine si ii preda pana la 7 materii intr-o singura ora. *El este elev in clasa a XI-a la liceul Teoretic Apaczai Csere Janos din Cluj, anunta Actual de Cluj. In largul Estoniei, in Marea Baltica, o mica insula de 16,4 kilometri patrati gazduieste una dintre ultimele societati matriarhale din Europa: Kihnu. De secole, aici femeile sunt adevaratii "gardieni ai comunitatii", in timp ce barbatii sunt plecati pe mare, la pescuit, cu lunile. In 2008, UNESCO a declarat acest teritoriu cu 500 de locuitori "patrimoniu intangibil". Pierduta in Golful Riga, insula Kihnu adaposteste doar 500 de locuitori raspanditi in patru sate. Particularitea acestui loc este ca aici intalnesti, in cea mai mare parte a anului, doar femei, daca ii excludem pe cei cativa baieti. Ele se ocupa de tot, de la muncile agricole si gospodaresti la cresterea copiilor si pastrarea traditiilor, politica, administratie, comert, informeaza Adevarul Domina la Bucuresti o mentalitate de tara mica, condamnata sa navigheze abil printre cei mari si ca atare privata din start de posibilitatea de a-si afirma plenar un punct de vedere propriu. Jean-Claude Juncker a ajuns in fruntea Comisiei Europene aureolat de "campania sa electorala" in calitate de Spitzenkandidat al grupului PPE. Din partea socialistilor candidase Martin Schulz, astazi lider al SPD din Germania, dar, printre altii, si actualul premier al Greciei, versatilul Alexis Tsipras. Campania din 2014 reusise sa amplifice cu o catime interesul in general scazut pentru alegerile europene si sa atenueze sentimentul deficitului democratic. Publicul asista la o dezbatere intre candidati primind garantia ca unul dintre acestia, si nu altcineva, va deveni presedinte al Comisiei. Parlamentul European a vazut in manevra sa din 2014 o victorie importanta, caci reusise sa-si impuna un candidat in pofida prevederilor din Tratat care ofera prioritate Consiliului. Practica politica a excedat "Constitutia", relateaza Deutsche Welle. Pe masura ce tot mai multe femei din Iran renunta la val pentru a protesta impotriva legii care prevede purtarea obligatorie a hijabului, o scriitoare isi aminteste cum, pentru ea si alte femei, a existat mereu o conexiune intre haine si razvratire. In 1979, anul in care implineam sase ani, femeile din Iran isi pierdeau dreptul de a canta si de a merge pe bicicleta in public. Liderul revolutionar Ayatollah Khomeini guverna tara si impunea cea mai stricta interpretare a legii sharia. Asta insemna ca drepturile femeilor erau injumatatite: femeile care aveau dreptul la mostenire primeau de doua ori mai putin decat un barbat si doi martori femei faceau cat un singur martor barbat. Judecatoarele erau demise. Hijabul era obligatoriu pentru toate femeile. Autobuzele erau impartite in functie de sex, asa ca femeile erau nevoite sa stea in spate - acoperite, transpirate si inghesuite, doar pentru ca erau blestemate sa fie purtatoarele a doi cromozomi X, scrie Vice. Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie aproximativ 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei. "Este, cu siguranta, una din cele mai mari operatiuni in care am fost implicati", a declarat Paul Coffey, purtator de cuvant al Autoritatii britanice de combatere a abuzurilor in munca, organism care a primit anul trecut puteri similare politiei, pentru a ancheta cazuri de tinere in sclavie. "Sunt aproximativ 200 de oameni - lituanieni, romani, bulgari si polonezi - care vin aici in fiecare an pentru sezonul de culegere a florilor si care sunt cazati in rulote la ferma Bosahan, din Helston", a precizat inspectorul de politie Gail Windsor, in urma raidului intreprins in cursul diminetii de joi, noteaza Romania Libera. Angajati din Educatie, Politie, Cultura si Justitie spun ca le scad salariile, cei care lucreaza part-time se plang ca trebuie sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati darile catre stat, IT-istii, persoanele cu handicap, sezonierii, cei din cercetare-dezvoltare si cei cu venituri din activitati independente inca asteapta o solutie de la Guvernul PSD-ALDE. Cu toate acestea, reprezentantii PSD-ALDE continua sa sustina ca asa-numita lor "revolutie fiscala" este foarte buna, poate doar un pic insuficient explicata si partial neinteleasa. Si ne indeamna, totodata, sa nu-i mai plangem pe cei cu salarii mari, carora Guvernul le-a taiat din bani ca sa dea la saraci. Si de data aceasta, insa, unii se dovedesc a fi mai egali decat altii. Zeci de minute in sir, ministrul Lia Olguta Vasilescu ne-a explicat, marti, cum Legea salarizarii unitare este bine facuta, cum a avut ea rolul de "echilibrare a sistemului de salarizare", cum au crescut si cresc salariile bugetarilor, in ciuda numeroaselor evidente, conform Digi 24. Vera Jourova, comisarul care a reprezentat Comisia Europeana la dezbateri, a fost nevoita sa suporte atacurile lipsite de diplomatie lansate la adresa sa de social-democratii romani. Dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European privind statul de drept din Romania a aratat un dialog al surzilor intre populari, pe de o parte, si eurodeputatii PSD-ALDE, pe de alta parte. Cele doua tabere si-au lansat acuzatii reciproce, intr-o atmosfera care a adus aminte de ce se intampla in Legislativul de la Bucuresti, nu in cel European, unde lumea se comporta mult mai civilizat, iar lucrurile sunt abordate intr-o maniera constructiva. Atat popularii, cat si romanii din S&D au venit cu informatii false, dar in articol am ales sa le prezentam doar pe ale celor din urma, deoarece am putut intrezari o strategie folosita si acasa si care graviteaza in jurul unor asa-zise abuzuri ale justitiei din cauza carora au avut de suferit mii de romani, a protocoalelor secrete dintre DNA si SRI si a respectarii recomandarilor Comisiei de la Venetia si Comisiei Europene. Toate aceste motive invocate de social-democrati si membrii ALDE, plus altele, intra la categoria "fake news", precizeaza EurActiv. In urma cu 15 ani, industria IT din Romania avea putin peste 10.000 de angajati. Cateva borne, inainte de a intra in poveste: - IT-ul romanesc are un ritm de dezvoltare atat de accelerat incat cea mai mare provocare nu se afla in interiorul industriei, ci in capacitatea statului roman de a gestiona explozia acestui sector: sistemul de educatie este deja depasit si nu reuseste sa acopere cererea tot mai mare de specialisti IT. Din universitatile de profil ies anual 7.000 de absolventi, in timp ce industria IT ar avea nevoie de 12.000. - Este un deficit care nu se poate rezolva peste noapte, marind numarul de locuri in universitati si in liceele de informatica. Marea problema o reprezinta lipsa profesorilor care sa-i pregateasca pe viitorii programatori: diferenta dintre salariile platite in industria IT si cele din invatamant este uriasa, asa ca prea putini tineri informaticieni se indreapta spre o cariera pedagogica, arata Recorder.