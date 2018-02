Subiectele zilei: ​Epopeea taximetristului "pistolar": dat afara de Speed Taxi, angajat la D'Artex si iarasi dat afara; Ce fac parlamentarii cu cei 25.000 de lei pentru birourile din teritoriu; BEI poate investi mai mult in statele din vecinatatea UE

Taximetristul Valentin Daniel Popescu, filmat in timp ce ameninta un client cu pistolul, a fost angajat la dispeceratul D'Artex, dupa ce a fost concediat de Speed Taxi. Cand cei de la D'Artex au aflat cine este personajul, l-au pus si ei pe liber. Daca pana acum patronilor firmelor de taximetrie le pasa prea putin pe cine angajeaza, in urma mediatizarii scandalurilor in care au fost implicati taximetristii, acestia evita sa mai colaboreze cu "baietii rai". Este cazul companiei D'Artex, care l-a pus pe liber pe un sofer acuzat ca a amenintat un client cu pistolul. Valentin Daniel Popescu, taximetrist la Speed Taxi, fusese filmat, saptamana trecuta, la Otopeni, in timp ce ameninta un client cu un pistol, pe care il scosese din portbagaj. Valentin Daniel Popescu s-a infuriat si a amenintat pasagerul cu pistolul, atunci cand acesta i-a reprosat traseul ales si l-a anuntat ca vrea sa coboare din masina, relateaza Adevarul. In toiul furtunii provocate de Revolutia Fiscala la salarii, parlamentarii se pregatesc sa numere bani mai multi. 144 de milioane de lei vor primi anul acesta pentru cabinetul de audiente. Fiecare deputat si senator va lua cu 5.000 de lei mai mult pe luna fata de o suma si asa consistenta: 20.000, cat incasau pana acum. Alegatorii poate ca ar trece cu vederea calculele, daca respectivele cabinete chiar ar fi deschise. La Craiova, mai multi parlamentari liberali au cabinetele in sediul partidului. Usile sunt insa inchise. Parlamentarii si consilierii nu sunt la munca. Dar nici cei care i-au ales nu se plang. S-au obisnuit cu absentele si nu vad rostul cabinetelor pentru care Parlamentul plateste acum peste 25.000 de lei lunar, informeaza Digi 24. Contracandidatii lui Putin la prezidentialele din Rusia sunt foarte diferiti. Si totusi au ceva in comun: nici macar o sansa de a iesi invingatori. Cand Vladimir Putin a fost ales pentru prima data presedinte al Rusiei, in anul 2000, numarul candidatilor la cea mai inalta functie in stat se ridica la 11. Dupa aceea, tot mai putini au intrat in cursa electorala, deoarece, spun criticii, lista candidatilor a fost limitata chiar de Kremlin. De asta data situatia pare a se fi schimbat. Pe lista data publicitatii joi privind scrutinul din 18 martie, figureaza opt candidati - de doua ori mai multi decat in 2008. Kremlinul preocupat de prezenta la urne. O explicatie ar fi temerile Kremlinului legate de prezenta la vot. Potrivit sondajelor, Putin se detaseaza cu mult de contracandidatii sai, bazandu-se pe sustinerea a aproximativ 70 la suta din electorat. Aceasta popularitate de care se bucura fostul ofiter KGB in varsta de 65 de ani ii face pe ceilalti candidati sa para niste pitici, potrivit Deutsche Welle. Prima minciuna via Dragnea: masura va avea un efect benefic. Chestia e ca masura respectiva se aplica, la gramada, pentru toata lumea, inclusiv pentru nefericitii care lucrau in part-time: in cazul lor, contributiile depasesc, practic, venitul. Aproape imediat, Consiliul Economic si Social a ridicat steagul semnalizand ca ceva e in neregula. Calculele facute de expertii in contabilitate confirmau clar ca nu mergem pe directia cea buna. Cu o luna mai devreme, Dragnea zambea ironic la observatiile ca proiectul de ordonanta nu e bun si dadea asigurari ca masura va avea un efect benefic, atat pentru angajati, cat si pentru angajatori. Intre timp, guvernul s-a sucit si se gandeste sa dea acum o ordonanta de urgenta care sa repare deranjul provocat de OUG 79. Cu alte cuvinte, cei de la CES au avut dreptate, Dragnea nu, scrie Vice. Banca Europeana pentru Investitii va putea investi mai mult in tari precum Republica Moldova, potrivit unui nou act normativ care permite bancii sa creasca cu 5 miliarde de euro finantarile acordate in state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Parlamentul European a votat mandatul Bancii Europene de Investitii privind acordarea imprumuturilor externe, iar principalele modificari sunt cresterea plafonului de finantari ce pot fi acordate in afara UE si introducerea pe lista proiectelor ce pot fi finantate de banca a unor investitii ce pot limita migratia. In plus, BEI va creste ponderea proiectelor ce vizeaza protectia mediului in portofoliul sau, potrivit noilor reguli adoptate de eurodeputati, conform EurActiv. Ati incercat sa traversati strada, nu o data, pe la trecerea de pietoni si v-ati trezit ca o masina va taie calea? Se intampla de multe ori, dar puneti in balanta si partea cealalta in care, din lene, va apucati sa treceti prin locuri nepermise. Iata ce releva o actiune a Politiei Rutiere din Cluj, dupa o singura zi in care-a stat la urmarit comportamentul pietonal si cel al soferilor. Potrivit biroului rutier, joi, pe 8 februarie s-au aplicat 41 de sanctiuni contraventionale pietonilor si 3 soferilor pentru neacordare de prioritate pietonilor, precizeaza Actual de Cluj.