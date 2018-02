Subiectele zilei: Fortificatiile Cetatii Bucurestiului, o sansa ratata de a face turism; Traficul cu animale de companie, afacere de cosmar. "90% dintre ei mor"; ANAF-ul, executat silit. Peripetiile romanilor cu taxa auto

1,2 miliarde de euro a incasat ilegal statul in ultimii zece ani, de la sute de mii de romani, sub forma de taxa de prima inmatriculare. Desi taxa a fost declarata ilegala de catre Uniunea Europeana chiar de la implementare, in 2007, Guvernul a refuzat s-o abroge si s-a incapatanat s-o aplice. Pagubitii au dat statul in judecata, au decizii definitive de restituire a taxei, dar Guvernul refuza de patru ani sa le dea banii inapoi. Cateva mii de romani au executat silit ANAF-ul si Agentia Fondului pentru Mediu, dar Executivul a dat o hotarare de guvern prin care a suspendat toate executarile. O decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene obliga Guvernul Romaniei sa restituie banii pagubitilor intr-o singura transa si cu dobanda. Executivul a dat o hotarare de guvern in acest sens, dar pagubitii si-au pierdut speranta ca-si vor recupera banii, potrivit Digi 24. Pe langa cele 22 de tramvaie, alti bani vor fi investiti in 55 de troleibuze, 85 de autobuze diesel si 30 de autobuze electrice. Pentru reinnoirea flotei auto vor fi accesate fondurile europene puse deja la dispozitia orasului prin AXA 4 a Programului Operational Regional 2014-2020 - dezvoltare urbana durabila. Clujul va investi serios in urmatorii patru ani in flota de mijloace de transport in comun, cei mai multi bani urmand sa fie atrasi din fonduri europene. Primaria a organizat deja o licitatie pentru 30 de autobuze electrice si a semnat un acord-cadru cu firma Solaris, care va livra pana in luna aprilie primele 11 autobuze. Banii provin din fondurile puse la dispozitia Clujului de Guvernul Elvetiei. Celelalte 19 autobuze vor fi cumparate din fonduri europene, informeaza Adevarul Peste 8.300 de persoane au fost cercetate anul trecut de politistii specializati in combaterea criminalitatii economice, pentru infractiuni de natura economico-financiara. Au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de peste 1,5 miliarde de lei. "In anul 2017, structurile de investigare a criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat cercetari fata de 8.346 de persoane banuite de comiterea de infractiuni economice. Din totalul acestora, 741 au fost cercetate sub incidenta unor masuri preventive (arestare preventiva - 90, arest la domiciliu - 26, control judiciar pe cautiune - 6, control judiciar - 521 si retinere - 98). Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, pe parcursul anului 2017, au fost aplicate masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si imobile, pana la concurenta sumei de 863.215.780 de lei, precum si sechestre asiguratorii asupra unor sume de bani in numerar de 146.108.000 de lei si in cont bancar in cuantum total de 156.376.880 de lei", anunta Politia, citata de Romania Libera. Este de-a dreptul fascinant tupeul cu care d-na Lia Olguta Vasilescu gaseste in fata camerelor de luat vederi sumedenie de explicatii pentru aberatiile din Legea salarizarii, care nu e nici unica, nici unitara. Ca si pentru relele rezultate din asa-numita revolutie fiscala. Ambele avandu-l drept principal autor pe cel socotit de dl. Liviu Dragnea, presedintele PSD, "un om de o valoare rara" poate si pentru ca dl. Darius Valcov ii sta alaturi, daca nu cumva chiar il egaleaza, la capitolul mismasuri, matrapazlacuri si afaceri murdare pe scara mare. Daca ar fi sa-i dam crezare marii italieniste nitelus plagiatoare socotita de mai-marii social-democratilor romani o ultra-competenta in domeniul muncii si justitiei sociale, pachetul de legi care bulverseaza de la 1 ianuarie incoace viata a milioane de salariati cazuti victima unui experiment social care se pare ca ne duce spre dezastru, dar si patronatul, mediul de afaceri, multinationalele sunt perfectiunea intruchipata, noteaza Contributors. Uitata de oameni si vremuri, Cetatea Bucurestiului, ridicata acum un secol si jumatate, e terenul de vanatoare doar pentru amatorii de suveniruri istorice. Oamenii care-i trec pragul regreta, insa, ca autoritatile nu profita de ceea ce au si nu transforma fortificatiile capitalei in obiective turistice. Cetatea Bucurestiului, ridicata la sfarsitul secolului al XIX-lea, a ajuns uitata de vreme. 36 de fortificatii si baterii au fost construite pentru a apara Capitala in caz de atac, la sfarsitul secolului al XIX-lea. Acum, nici nu se mai vad din strada, din cauza buruienilor care le-a acoperit in intregime... Ideea de a construi un sistem de fortificatii care sa apere capitala Romaniei de atacurile inamicilor a aparut in 1866, dar s-a concretizat doua decenii mai tarziu. Costul final pentru Cetatea Bucurestiului a fost de 85 de milioane de lei aur. Regele Carol I l-a chemat in ajutor pe renumitul specialist in lucrari de fortificatii din Belgia, generalul Henry Alexis Brialmont. Lucrarile efective au inceput in 1884, arata Digi 24 Mari nereguli in afacerile cu animale de companie! Crescatoriile neautorizate de pisici, de exemplu, nu respecta nici legi, nici norme de igiena. Vorbim despre adevarate focare de infectie unde reproducerea felinelor se face pe banda rulanta cu un singur scop: imbogatirea traficantilor. Puii rezultati astfel sunt infectati cu virusuri grave si mor inainte ca noii stapani sa-si dea seama ce boala au. Vina o poarta autoritatile pentru ca permit traficul ilegal de animale vii in mediul online, in cazul de fata din Moldova si Ucraina. Zeci de mii de anunturi publicitare, prin care sunt scoase la vanzare animale de companie, apar zilnic pe internet. Cainii si piscile se vand pe site-uri precum marfurile, iar pretul stabilit, in functie de rasa, este intotdeauna sub cel cerut de crescatorii autorizati, relateaza Stirile ProTv