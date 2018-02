Subiectele zilei: Cati bani aduc Romaniei studentii straini?; Motostivuitorul cabinetului Dancila sau despre ofensiva imposturii; Ungaria vrea gazul romanesc din Marea Neagra. Ce mize se ascund in spatele declaratiilor lui Viktor Orban

Ungaria are un plan cu gazoductul BRUA, iar Romania doarme in bocanci. In timp ce vecinii nostri au o politica energetica cristalizata si coerenta, autoritatile noastre fac ce se pricep mai bine: se balbaie, dau din colt in colt si dovedesc o crasa lipsa de transparenta si de viziune. Cand premierul Viktor Orban spune ca Ungaria va scapa cu gazul romanesc de monopolul rusesc el trimite, de fapt, niste bezele catre Bruxelles pentru a castiga bunavointa Comisiei Europene. Faptul ca Viktor Orban a iesit la declaratii la doua zile dupa ce MAE roman a cam contrazis spusele ministrului de Externe ungur demonstreaza ca premierul Ungariei a vrut sa arate cine este seful in tot acest aranjament, scrie Vlad Epurescu pe blogurile Adevarul. Fost europarlamentar, Victor Negrescu este ministrul Afacerilor Europene din vara anului trecut. In interviul acordat Romaniei libere , el vorbeste despre Brexit, presedintia romaneasca a Consiliului UE si despre functionarii care au migrat la privat. "Rezultatul primei faze a negocierilor cu Marea Britanie au confirmat faptul ca cetatenii europeni, inclusiv cei romani, au garantate toate drepturile castigate sau in curs de dobandire, pana la data iesirii efective a Regatului Unit din Uniunea Europeana", a spus Negrescu. "Studentii romani trebuie sa poata in continuare studia in Marea Britanie iar cei care au inceput sa isi finalizeze studiile deoarece au dobandit deja un drept care nu trebuie pus sub semnul intrebarii.", a mai adaugat acesta.In acelasi timp in care, la televiziuni si in conferinte de presa, se dadeau asigurari ca nu scade niciun salariu, au existat cel putin cateva sute de oameni care au stiut exact care este adevarul. E vorba de angajatii care intocmesc statele de plata in institutii, iar printre ei se afla si Costica Dragomir, secretar la Scoala Gimnaziala din comuna Bradeanu (judetul Buzau). Cand a deschis programul de calculare a salariilor ca sa faca hartiile pentru luna ianuarie, Dragomir a avut un soc: toate lefurile personalului auxiliar din unitatea de invatamant, angajati cu jumatate sau un sfert de norma, ieseau cu un mare minus. De exemplu, dupa ce s-ar fi impozitat tot ce era de impozitat, bibliotecara scolii urma sa primeasca un salariu de 46 de lei. Costica Dragomir nu mai crede in politicieni si isi mentine decizia de a nu semna pana nu se convinge ca salariile raman neatinse, scrie Recorder.ro. Pe Valea Prahovei, salvatorii din statiunea Busteni au salarii putin peste 2.000 de lei, iar pentru o interventie in conditii de risc maxim si care dureaza peste 8 ore primesc "bonusuri" de 150 de lei, bani asigurati din bugetul local. Isi cumpara singuri echipamentul extrem de costisitor si spun ca "le-ar crapa obrazul de rusine" sa refuze sa vina de acasa pentru interventiile dificile. Echipamentul necesar este asigurat doar din cand in cand de catre autoritatile locale. La intrebarea "cand ati primit ultima oara echipament?", seful de la Salvamont Busteni raspunde cu alta intrebare: "E obligatoriu sa raspund? Nu stiu, trebuie sa caut in scripte, sa ma uit. Atat de mult a trecut", potrivit Libertatea. . Impostura este un ingredient esential in aceasta era a lui Liviu Dragnea. Regimul Dragnea valideaza, prin practica guvernului Dancila,o etica a imposturii triumfatoare. Maniera in care tara este administrata a devenit irelevanta. Detaliile legate de dezastrul economic si social iminent sunt scorniri ale dusmanului de clasa. Competenta a incetat sa mai fie un element de selectie, fie si formal. In Romania PSD ALDE UDMR rigoarea profesionala nu mai are nici o semnificatie. Cariera este intemeiata pe obedienta oarba. Cel mai mare pacat de care te poti face vinovat este autonomia intelectuala. Dincolo de ridicolul umorului involuntar se afla drama statului luat in captivitate de o oligarhie iresponsabila. Involutia institutionala este un simptom al reculului modernizarii, scrie Ioan Stanomir pe Contributors. Platesc intre 2.000 si 20.000 de euro pe an, in functie de domeniul de studiu, iar unii dintre ei se indragostesc de tara noastra si raman aici. Cei mai multi aleg medicina, o facultate cu traditie, inca de pe vremea lui Ceausescu, dar si facultatea de stiinte politice sau cea de administratie si afaceri. "In Statele Unite un an la o universitate costa cel putin 15.000 de dolari, deci 2.000 de euro este foarte, foarte ieftin in Statele Unite.", a spus Edward Taylor Francis, student la Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea din Bucuresti. "in Romania vad foarte mult traditionalism, cu multe chestii, lumea e mai homofobica, mai reticenta fata de schimbari", a declarat Ariel Pontes, student la Facultatea de Filosofie, Bucuresti, informeaza Digi24. Procurorii n-au voie sa faca mizerii atunci cand ii cerceteaza pe mizerabili. Pentru simplul motiv ca, daca procurorii nu respecta legea, atunci ei ii ajuta, involuntar sau premeditat, pe cei care o incalca. In esenta, DNA spune ca mesagerii ai inculpatului Vlad Cosma i-au santajat pe procurori ca vor fi difuzate intregistrari, sincronizat pe mai multe posturi TV. Intr-adevar, Vlad Cosma este un inculpat. Dar si procurorul Mircea Negulescu nu e un demn procuror, ca insusi forul magistratilor l-a exclus pentru fapte care seamana cu cele de care a acuzat azi! Dar, tocmai in numele reputatiei DNA, obtinuta cu munca indelungata si onesta a sute de oameni, Laura Kovesi e datoare sa faca lumina. scrie T olo.ro. Inca de la prima imagine din anunt iti dai seama ca nu se potriveste cuvantul "modern" cu aceasta oferta. Sigur, probabil ca mobila asta a fost, candva, moderna, gen acum vreo 20 de ani. Problema e ca look-ul asta clasic te costa o mie de euro in Cluj, dar trebuie sa intelegi ca aici s-a investit o gramada de timp ca sa ajunga garsoniera intr-un asemenea hal. E un efort si asta. O mie de euro pentru o garsoniera de 28 de metri patrati suna a bataie de joc indiferent de cum este finisata. Un lux absolut nu ar justifica un asemenea pret. Dar, dupa cum am spus, este posibil ca pretul sa fie de fapt in lei, un pret firesc pentru Cluj, dar tot exagerat pentru aceasta garsoniera, relateaza Vice.