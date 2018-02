Dan Barna (USR): Eu sunt foarte convins ca DNA nu depinde de o singura persoana

"Eu sunt foarte convins ca DNA nu depinde de o singura persoana. Sunt foarte convins de lucrul acesta", a spus Barna, intr-un interviu pentru adevarul.ro.El a criticat insa vocile care cer desfiintarea DNA, o institutie "institutie care si-a dovedit utilitatea in ultimii ani in Romania" iar "societatea a vazut ca putregaiul iese la iveala".In momentul in care ziaristul care il intervieva afirma ca nu mai are "un discurs atat de pro-Kovesi", Dan Barna a raspuns: "Nu vreau sa discutam despre oameni individuali, despre staruri. Romania trebuie sa mearga in directia europeana, pentru ca modelul star il vedem la Erdogan, Orban si Dragnea. Institutiile trebuie sa functioneze cu persoane care sunt la acel moment in conducere. Nu o sa intru in retorica de a lauda sau a discredita o persoana".