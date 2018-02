RISE Project: Cu cine face afaceri Alina Bica in Costa Rica

Alina Bica este acuzata de abuz in serviciu intr-un dosar cu prejudiciu estimat la zeci de milioane de euro, Mircea Octavian Bica este trimis in judecata intr-un dosar de frauda instrumentat de DIICOT iar Calin Silviu Pop, pe langa condamnarea definitiva din 2013, pentru evaziune fiscala si executare de lucrari miniere fara licenta, este inculpat intr-un alt dosar aflat pe rolul instantei din Romania, scrie RISE Project.Este vorba despre dosarul de coruptie al primarului din Brasov, George Scripcaru. Pop l-a denuntat pe Scripcaru in acest dosar. El a descris procurorilor cum firma sa din Romania a castigat contracte pe bani publici in schimbul cumpararii de materiale electorale si de pachete de mancare pentru campania lui Scripcaru din 2012. Firma folosita de Pop pentru a obtine contractele de la Brasov se numeste ASP Agregate SRL, nume similar cu cel al companiei infiintate impreuna cu Bica in Costa Rica.Obiectul de activitate al firmei ASP Centroamerica Sociedad Anonima este prestari servicii, import-export, agricultura si cresterea animalelor.In primavara anului trecut, Pop a fost aparat in dosarul sau de coruptie de catre fosta procuroare Alina Bica. Atunci, agentia Mediafax relata ca avocata Alina Bica il apara dimineata pe Pop pentru ca dupa-amiaza sa se prezinte in fata aceluiasi judecator, ca inculpata, in propriul caz de coruptie.Un amanunt hilar dezvaluit de RISE Project: in documentele din Costa Rica este mentionat ca Pop si sotul Alinei Bica au constituit patrimoniul firmei ASP Centroamerica cu un fax Panasonic si, respectiv, un dulapior pentru documente cu patru sertare.Contactul local al familei Bica si al lui Pop in Costa Rica este un alt roman, Mihai Radulescu.Inainte de a pleca in Costa Rica, Radulescu a fost director general al Electrica Serv SA, companie care asigura intretinerea liniilor electrice in Romania. El a fost implicat in multe scandaluri si acuzat, intre altele, ca a batut-o, in mai 2008, pe sefa serviciului juridic din Electrica Serv in sediul acestei companii.In Costa Rica, el a pus la dispozitia sotilor Bica vila de lux unde locuieste, intr-o suburbie a capitalei San Jose. Radulescu este a patra persoana din ASP Centroamerica. El este "fiscal" in firma, adica persoana care raspunde de legalitatea demersurilor companiei in fata autoritatilor din tara latino-americana.Radulescu a infiintat mai multe firme in Costa Rica. Intr-una dintre ele, denumita Inversiones Cospol de Costa Rica, s-a asociat cu un avocat roman, Adrian Draghici, condamnat in 2015 la trei ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a incasat nejustificat milioane de euro din executarea silita frauduloasa a Termoelectrica SA. Un alt asociat in aceasta companie este fosta sotie din Romania a lui Radulescu, Sanda Alina Mateescu.Calin Silviu Pop ar trebui sa apara in fata judecatorului, in dosarul Scripcaru, pe 26 februarie, iar Alina Bica pe 12 martie 2018.Citeste articolul complet pe RISE Project