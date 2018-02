Europa FM: Miza modificarii legii CCR - majorarea cu 3.000 de euro a veniturilor judecatorilor constitutionali

Astfel, pensia unui membru al Curtii va fi in cuantum de 80% din indemnizatia bruta, inclusiv sporurile.Si mai important, si aici este de fapt noutatea, daca un judecator primeste deja o pensie, aceasta se va majora pentru a fi la nivel de Curte Constitutionala si se va cumula cu indemnizatia, mai arata Europa FM.Concret, daca luam exemplul presedintelui Curtii Constitutionale, veniturile sale lunare se vor majora cu peste 15.000 de lei. In total, veniturile lui Valer Dorneanu, pensie plus indemnizatie, vor depasi 47.000 de lei pe luna.Citeste integral pe EuropaFM.ro