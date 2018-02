VIDEO Protest la o fabrica din Maramures. Sute de angajati au primit salarii reduse, dupa ce angajatorul nu a majorat brutul decat pentru salariul minim pe economie (Digi 24)

Patronatul nu a marit brutul angajatilor decat in cazul celor care castiga salariul minim pe economie, astfel ca toti cei cu salarii mai mari au fost afectati, potrivit sursei citate.Patronatul nu incalca insa legea, spun sindicatele, care incearca acum sa gaseasca o solutie cu managementul german al fabricii.Florin Hossu, presedintele Cartel Alfa Maramures, a declarat, pentru Digi24 Oradea: "Este o unitate privata; aceasta unitate are niste angajamente contractuale, pana la urma firma nu incalca legea. Doar ca se intampla lucrul pe care l-am sesizat de trei luni de zile, de patru luni de zile: prin transferul contributiilor, oamenii din privat nu isi mai iau acelasi net. Bineinteles ca patronul nu este obligat prin lege sa mareasca bruturile si ne aflam in situatii de genul acesta care la nivel national se vor mai repeta."Hossu a precizat ca "angajatorul (...) nu a crescut bruturile cu circa 22,5% decat in cazul celor cu salariu minim pe economie. In rest, toti cei cu salariu peste cel minim nu au beneficiat de marirea brutului, astfel ca neturile sunt mai mici cu 22,5%. Oricum salariile in privat sunt destul de mici; or, asemenea taieri dezechilibreaza familiile, pentru ca cei mai multi sunt angajati cu credite bancare."Fabrica Weidmuller din Tautii Magheraus produce componente electrice si are peste 500 de angajati.