​Subiectele zilei: Reactia unor farmacisti atunci cand li se duc medicamente expirate; Paradox pe piata muncii din Romania: Se cauta tineri fara experienta; Criza de medici de urgenta in spitalele din tara

In zadar avem de patru ani un ordin de ministru care ne obliga sa ducem medicamentele expirate la farmacii, nu sa le aruncam la gunoi. Cei mai multi habar n-au ca polueaza mediul cu substante periculoase, iar unii farmacisti ridica din umeri cand sunt intrebati daca primesc pastilele cu termenul de garantie depasit. "Buna ziua! Am si eu cateva medicamente expirate. Ce pot sa fac cu ele? Incercati la farmaciile din lanturile mai mari sa le lasati acolo. Nu mi le puteti primi aici? Nu, aici nu se poate." Nedumerit, dupa cateva minute, farmacistul se indura sa primeasca medicamentele expirate, desi recunoaste ca procesul este in zadar. Spune ca din aceasta farmacie din Capitala pastilele adunate de la pacienti nu au mai fost ridicate de 2 ani, relateaza Stirile ProTv Americanii ii avertizeaza din nou pe europeni ca isi vor reduce contributia la NATO daca nu vor contribui pe masura puterii lor economice. Romanii sunt printre putinii care si-au sporit cheltuielile militare. Dupa prima zi a reuniunii NATO de la Bruxelles, Ministerul Aparararii semnala intr-un comunicat ca subiectul central a fost reprezentat de "reforma Structurii de Comanda a NATO (...) in vederea adaptarii Aliantei la noul mediu de securitate". Ce-i drept, tonul sec al comunicatului nu lasa sa se vada importanta subiectului. Din declaratiile Secretarului General, Jens Stoltenberg, a reiesit mai bine tensiunea momentului, caci reforma adoptata in aceste zile este prima mare schimbare de la sfarsitul Razboiului Rece si, in ciuda faptului ca s-a tot discutat despre noile amenintari, este prima decizie menita sa pregateasca NATO pentru o situatie de razboi real cu o mare putere statala. A se intelege in primul rand cu Rusia ale carei manevre militare recente i-au obligat pe strategii NATO sa admita ca nu sunt pregatiti de razboi si ca au nevoie de o noua structura de comanda capabila sa declanseze o mobilizare rapida, scrie Deutsche Welle. Lipsa de experienta devine un avantaj pentru tinerii care isi cauta un loc de munca, spun specialistii in resurse umane. Desi pare un paradox, angajatorii devin mai interesati de studiile celor pe care ii recruteaza, decat de anii de munca pe care ii au in spate. "Cautam tineri, maximum 25 de ani, fara experienta, dornici sa invete de la cei buni in domeniu" - asa incep sa sune, mai nou, anunturile pentru locuri de munca. Multi dintre angajatori au decis sa schimbe profilul candidatului si sa lase in planul doi criteriul experientei. Gabriel Butunoiu, specialist in resurse umane: "A angaja incepatori inseamna o oarecare investitie, o cheltuiala mai mare la inceput, insa cu beneficii semnificativ mai mari pe termen mediu si lung". Dragos Gheban, antreprenor: "Ai task-uri care nu necesita foarte multa experienta si nu este eficient ca acele task-uri sa fie duse de oameni foarte experimentati in echipa care au si costuri foarte ridicate". In plus, tinerii care nu au mai lucrat pana acum sunt capabili sa se adapteze mai usor cerintelor, spun specialistii, anunta Digi 24 Am ascultat-o cu mare atentie pe d-na Laura Codruta Kovesi. Nu am putut decat sa regret intarzierea cu care d-na Kovesi a iesit in public. Procurorul sef al DNA a avut o prestatie publica aproape fara cusur. A sustinut liber, intr-o stilistica aproape fara cusur, cu o exemplara coerenta ideatica, partea introductiva a celei mai consistente dintre aparitiile sale publice de cand ocupa respectiva functia. A atins aproape problemele devenite absolut stringente de duminica seara. Si-a pregatit asa cum se cuvine terenul pentru ceea ce urma sa fie cel mai dificil lucru. Intrebarile din partea jurnalistilor. S-a dovedit a fi un comunicator de mare clasa. D-na Kovesi a precizat de la bun inceput ca se adreseaza opiniei publice, romanilor cinstiti, sustinatori sau nu ai DNA, nu insilor cu probleme penale care, incepand de duminica seara, au devenit parte a ceea ce d-na Kovesi a numit "festivalul inculpatilor". A raspuns cu calm, cu un bun, cu un remarcabil simt al replicii, cu argumente fiecarei intrebari, potrivit Contributors. Sute de posturi de medici de urgenta sunt libere in spitalele din tara si, desi se organizeaza concurs an de an, nu exista candidati, pentru ca multi aleg sa plece in strainatate, relateaza Mediafax. Principalele cauze: garzi epuizante, cu medici putini si interventii din ce in ce mai multe, care cresc timpul de asteptare. Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Cluj-Napoca ar avea nevoie de 10 medici de urgenta pentru completarea posturilor, dar nu pot avea loc angajari deoarece nu se stie valoarea contractului cu CJAS pe acest an si nici valoarea salariilor, transmite Mediafax. In Romania, criza de profesionisti se acutizeaza, pe masura ce conditiile de munca de aici ii determina si pe alti medici sa caute locuri de munca in afara tarii. Potrivit unui studiu realizat recent de Universitatea de Medicina si Farmacie din Cluj-Napoca, 84,7% dintre absolventii la nivel de licenta iau in considerare posiblitatea de a pleca in strainatate pentru a profesa, arata Actual de Cluj. E amuzant cand se mai strica ceva in Romania, radem cu totii, glumim, apar articole in Times New Roman si meme. Mai putin cand se intampla la un spital, la un pasaj rutier sau in alte situatii de infrastructura, cand devine totul tragedie. Cam asta s-a intamplat in 1991, pe langa Onesti, cand s-a rupt barajul Belci in urma unei viituri. Au fost distruse 250 de case si au murit 25 de oameni. Totul pentru ca fusese proiectat prost, asta apropo de aia care lauda inginerii romani din comunism. Herve Jakubowicz este un fotodocumentarist care venise in Romania in acea perioada, alaturi de ONG-ul francez EquiLibre. ONG-ul voia sa ajute copiii romani din caminele spital, ale caror conditii mizerabile fusesera raspandite de presa peste tot prin lume. Herve documenta situatia pentru ei. Trebuia sa ajunga la un spital din Harlau, Iasi. Cat era prin zona aia a avut loc aceasta tragedie. Ca sa ajunga sa o documenteze, a apelat la Armata Romana, care l-a transportat cu un elicopter rusesc. De acolo a vazut acest dezastru, noteaza Vice