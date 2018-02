Subiectele zilei: Motive plenare de ingrijorare; Educatia sexuala, exmatriculata din scoli! "Legea inocentei" - o proba de inadecvare a Romaniei la cultura europeana; Procurorul Negulescu, cariera in comiterea de abuzuri

Camera Deputatilor pune din nou in dezbatere proiectul de Lege pentru "inocenta copilariei" privind interzicerea cursurilor de educatie sexuala in invatamantul prescolar, primar si gimnazial, fara acordul scris al parintilor sau tutorelui. Legea a fost initiata prima data in 2016 de catre deputatul PSD Ninel Peia, a trecut de Senat, dar parlamerntarii au respins proiectul in comisii. Acum insa Legea "Inocentei Copilariei" revine in actualitate. Camera Deputatilor pune din nou, luni, 19 februarie, in dezbatere proiectul. Conform proiectul de Lege pentru "Inocenta Copilariei", profesorii care incalca legea risca inchisoare de la trei luni la doi ani sau amenda. Am discutat cu psihologul timisorean Mircea Dragu, despre consecintele adoptarii unei asemenea legi, plecand de la o postare pe Facebook a medicului, scrie Adevarul. In interiorul Partidului Social Democrat exista o Comisie de Etica si Integritate. In teorie, acest organism ar trebui sa ia atitudine atunci cand un membru PSD are probleme cu legea sau prezinta derapaje de comportament. In practica, functioneaza ca o entitate fantoma: se face nevazuta atunci cand numele importante din partid se confrunta cu probleme penale si apare plina de aplomb atunci cand e nevoie de excluderea unui membru care deranjeaza conducerea. Am incercat sa dezlegam misterul acestei comisii si ne-am trezit in mijlocul unei povesti complicate: zile la rand, nimeni din PSD n-a stiut sa ne spuna care e componenta ei, cand s-a intrunit ultima oara si pe ce criterii delibereaza. Dupa mai multe zile de insistente, am obtinut dovada palpabila a unei organigrame: o foaie de agenda pe care au fost scrise, cu pixul, numele celor sapte membri. O foaie impaturita in patru, scoasa din buzunarul de la piept de cel care conduce comisia: Florin Iordache, noteaza Recorder In urma cu doi ani, procurorul Negulescu aproape ca a bagat in faliment o companie mutinationala, a declarat avocatul Pipera. Este vorba de celebrul dosar Lukoil, in care procurorul Portocala a evaluat un prejudiciu de aproape 230 milioane de euro si a acuzat conducerea companiei de evaziune fiscala si spalare de bani. Ulterior insa, instanta de fond a constatat ca rechizitoriului nu a fost corect intocmit, iar in ianuarie 2016 a dispus restituirea dosarului la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. "O sa fie situatia in care procurorii si judecatorii o sa vorbeasca. Foarte multe dosare beton ale lui Portocala sunt facute zob. In urma cu doi ani, Portocala a creat pericolul ca Lukoil sa intre in faliment pentru ca a pus sechestru pe toate bunurile. Oamenii vad ca se pot trunchia si falsifica probe", a declarat Piperea, la Antena 3, citata de Romania Libera. Cum poti avea grija de cariera cand iti cresti copiii? Cluburile pentru copii finantate din bani europeni ar putea fi parte a solutiei. Dar, UE mai are multe de facut pentru a creste participarea femeilor in piata muncii, scrie EurActiv Cehia. Concediul de maternitate este, pentru multe femei din Europa, o pauza in cariera. Chiar si dupa ce revin la munca, femeile nu vor castiga la fel de mult ca barbatii, avand in vedere ca in Cehia salariul mediu al unei femei este cu 400 de euro mai mic decat al unui barbat. E drept ca diferenta de salarizare dintre femei si barbati din Cehia este a doua ca marime din Uniunea Europeana, dupa Estonia. Potrivit biroului statistic ceh, cea mai mare diferenta apare exact cand femeile revin la munca dupa concediul de maternitate, informeaza EurActiv Inainte de a ne deda in weekend distractiilor, ori a ne preda bratelor lui Morfeu, e, poate, util, sa ne trezim. Si sa inventariem potentiale motive de ingrijorare. Caci sunt destule in Romania premierului Dancila. Natural e sa abordam ce ne irita si ne-ar putea tulbura ori speria, ascultand ce-i framanta pe liderii tarii. De pilda ce-l impacienteaza pe premierul Romaniei. Sau pe presedinte. In mod semnificativ, alertele,si angoasele sefei guvernului de la Bucuresti nu sunt defel identice cu ale sefului statului. Cei doi s-au intalnit joi, la Cotroceni, in prezenta liderului PSD. Ceea ce, natural, i-a ingrijorat pe unii contemporani. Care s-au intrebat, vag alarmati, in ce calitate va fi fost invitat la presedinte, pe langa premier, si infractorul condamnat definitiv, desi Klaus Iohannis s-a distantat clar de penali. Ca, poate in baza prezumtiei de nevinovatie, pe care i-o concede o irascibila moderatoare tv intens astenizata, liderul PSD Dragnea continua sa conduca fara jena Camera Deputatilor, manjind si reputatia Romaniei si prestigiul parlamentarismului european, nu pare sa mai afecteze multa lume, conform Deutsche Welle. Zilele astea, Antena 3 a facut din nou istorie in Romania printr-un moment care a fost apogeul penibilului si ghiolbaniei. Mihai Gadea, directorul postului, s-a ridicat in picioare, a venit la singurul membru PNL invitat la emisiunea Sinteza Zilei si i-a zis nervos: "Pupati-o in cur pe Kovesi... Pupati-o, domnule, in cur pe Kovesi" dupa un schimb scurt de replici. E super amuzant cum s-a gasit fix seful televiziunii care prezinta piese de teatru ca proteste violente sa tina discursuri altora despre morala si pupincurism. E atat de amuzant, incat mi-am dat seama ca n-ar strica sa vezi o scurta istorie a modului in care jurnalistul si televiziunea sa au facut materiale elogioase despre aproape toti liderii PSD in ultimul an, precizeaza Vice