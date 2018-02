Subiectele zilei: In sanatate coruptia ucide la propriu! Masinile nu pot circula fara ITP, dar in spitale avem aparatura fara aviz de functionare; Romanca din Anglia, socata dupa o vizita acasa: "Am platit la hipermarket mai mult decat in Londra. Cum rezista acesti oameni?"; Cine sunt oamenii din spatele Tel Drum si rolul lui Liviu Dragnea

. Am participat, in ultimul an, la zeci de proteste si manifestatii de strada, in Bucuresti si in provincie. Ieri, in fata Palatului Cotroceni, am vazut doua Romanii: Romaniile oamenilor care nu vor nici sanse, nici supravietuire, vor doar sa strige unii la altii si impreuna la cladiri goale. Protestatari pentru care protestul nu mai e un mijloc disperat de a se face auziti, ci a devenit un mod de viata. Figuranti profesionisti intr-un film in care scenaristul si regizorul nu-si mai vorbesc si se saboteaza reciproc. Trist spectacol! Intre ei, Bulevardul Eroii Sanitari - teren deschis pentru serve si forehand-uri de injuraturi si jigniri: ba, boule/ zdrentelor/ prostule/ tradatorilor/ spalatilor pe creier/ javrelor. Asa nu se iese in strada, scrie Recorder.



. "Prima vizita (la hipermarket) tin minte ca s-a incheiat cu un cos pe care, la ochi asa, probabil in UK as fi platit undeva la 30-35 lire. Hai, maxim un 40 indulgent. In Romania am platit 270 de lei, adica mai mult. Acesta a fost primul soc. A doua vizita tin minte ca, in timp ce mergeam spre casele de marcat, am vazut o batranica ce se indrepta si ea spre iesire, avand in cos exact doua pungi de faina, aflata la promotie.", a relatat pe Facebook Claudia Gutulescu. "Am ajuns inapoi la Londra si inca ma intreb, de cateva ori pe zi: cum rezista, oare, acesti oameni? Ce impulsuri nestiute ii ridica dimineata din pat si ii mentin pe linia de plutire intr-o tara care iti erodeaza psihiciul si moralul cu fiecare minut care trece?", a mai spus aceasta, citata de Adevarul. . Unde si cand au disparut: mirosul de dezinfectant? ( acum avem substante multe, netoxice pentru mediu, doar pe germeni ar trebui sa ii anihileze. Dar se moare cu sau de infectii cu germeni foarte rezistenti la antibiotice), peretii albi ( ma rog, cromatica s-a diversificat dupa inspiratia de moment a diversilor "ctitori" de tip nou, dar in multe locuri mucegaiul si lipsa curateniei periodice fac sa para saloanele de spital decor de secol 19), iar curatenia...stim cu totii prea bine cum arata infrastructura medicala. Acest deceniu care se apropie de sfarsit, fara solutionarea autorizatiilor definitive ale spitalelor si tergiversarea construirii de noi spitale, este un atentat grav la sanatatea romanilor si, implicit, la siguranta nationala, relateaza Republica. Ministerul Dezvoltarii a informat ca Tel Drum a beneficiat de sume fara acoperire in mai multe contracte finantate cu bani europeni. ANAF-ul trebuia sa recupereze cateva milioane de euro de la Tel Drum, Fiscul intarzie sa recupereze suma de la societatea care ar fi controlata, in bazaunei anchete penale a DNA, de Liviu Dragnea. Din cele 142 de contracte primite de Tel Drum in Teleorman din 2007, aproape jumatate au fost de la Consiliul Judetean. Cea mai mare parte au fost atribuite in perioada in care institutia era condusa de Liviu Dragnea. Valoarea totala a contractelor primite de Tel Drum, in Teleorman, in ultimii 11 ani, se ridica la 135 de milioane de euro. Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman intre 2000 si 2004, este unul dintre cei care stie cum se faceau afacerile in judet. Majoritatea celor care incheie contracte cu societatea din Alexandria sunt social-democrati, apropiati ai lui Liviu Dragnea, informeaza Digi24.



Zeci de localitati din R. Moldova au decis sa semneze o declaratie de unire cu Romania. Actul simbolic, replica a documentului semnat de Sfatul Tarii in 1918, a starnit un val de critici si nemultumiri din partea Partidului Socialistilor. Presedintele tarii, Igor Dodon, a reactionat dur, declarand ca se vrea distrugerea statului Republica Moldova si indemnand sustinatorii din alte localitati sa semneze la randul lor o declaratie anti-Unire, declarand ca "aceasta e deja actiune anticonstitutionala vadita" si ca cei care au semnat risca dosare penale. Acest eveniment (Unirea) redevine periodic un subiect pe care unii incearca sa il evite, bagand capul in nisip, iar altii il folosesc pentru a obtine beneficii politice, potrivit Deutsche Welle. In ultima vreme, sunt mai active si mai ferme instantele in a apara dreptul la libera exprimare al presei si, implicit, dreptul la informare al publicului. Judecatorul explica de ce procesul a fost castigat de echipa de investigatie a Gazetei, data in judecata de consilierul din Palatul Cotroceni, Constantin Brancus, amicul lui Florin Secureanu. Instanta a retinut ca e adevarat ca, din comentariile oamenilor la articole, reiese ca oficialul a suferit un prejudiciu de imagine in urma anchetei, insa "nu s-a putut retine incalcarea vreunei norme privind deontologia profesiei de jurnalist". "Chiar daca prin actiunile lor paratii au adus o minima atingere drepturilor la demnitate si imagine a reclamantului, acest prejudiciu a fost cauzat prin exercitarea dreptului legal la libera exprimare de catre jurnalisti", scrie Tolo. . Nu e prima data cand pesedistii se toarna intre ei, apoi se aliaza pentru un scop comun. Si ce trofeu poate fi mai important pentru Ghita si Cosma decat capul lui Kovesi? Procurorii DNA au in lucru mai multe dosare despre cei doi. Problemele lui Cosma in justitie nu se vor opri dupa sentinta de luni. Cat despre Sebastian Ghita, il asteapta ani buni de procese. In plus, contextul politic se plia ca o manusa pe planurile celor doi. Prestatia Laurei Codruta Kovesi de la conferinta de presa a rezolvat insa cazul. Sefa DNA si-a luat internetul inapoi, Tudorel Toader a dat inapoi, iar presedintele Klaus Iohannis a facut un pas inainte: a vorbit despre "niste penali" care pun presiune pe DNA, detaliaza Vice. Verificarile au fost demarate dupa ce s-a descoperit ca principalul suspect intr-un caz de agresiune sexuala, in care victimele erau doi minori, era un angajat al Brigazii Rutiere a Capitalei. Ulterior, acesta a devenit suspect si in alte cauze mai vechi. Cazul a dus la un scandal in cadrul IGPR, dar si la neintelegeri in cadrul PSD. Potrivit raportului, "conducerea I.G.P.R. va dispune analizarea, la nivelul structurilor de specialitate, a situatiei operative privind infractiunile la viata sexuala comise asupra minorilor sub varsta de 15 ani, inclusiv in ceea ce priveste existenta deficientelor referitoare la efectuarea cercetarii la fata locului si va dispune masurile necesare in vederea efectuarii unor analize trimestriale referitoare la starea disciplinara, precum si pentru respectarea prevederilor Dispozitiei IGPR de linie", scrie Romania Libera.