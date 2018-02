​Subiectele zilei: Si-au pierdut copilul dupa o infectie luata in spital: "Urlau ca venim pentru o banala temperatura"; Persoanele cu dizabilitati, umilite in Romania. Situatie revoltatoare petrecuta la Constanta; Sebastian Dobrincu, adolescentul de un milion de dolari

Infectiile din spitale sunt din ce in ce mai multe si necrutatoare, in special cu nou nascutii care nu au imunitatea formata! Un astfel de caz v-am prezentat in primul episod al campaniei Digi24, "Pacient in Romania". De atunci ne sunt sesizate foarte multe cazuri de infectii luate din spitale, de bebelusi. Prima familie care a avut curaj sa ne povesteasca drama prin care a trecut intr-un spital din capitala a fost familia Radu, din Calarasi. La cateva zile distanta, tragedia se repeta in alt colt al tarii, la Sibiu. Adolf Lichtenstein, ne semnala cu disperare ca familia despre care vorbisem, nu era singura care trecea printr-o astfel de suferinta. Si copilul lui decedase in urma unei infectii provocate de o bacterie din spital, informeaza Digi 24. La 11 ani obtinea primul sau job: o companie americana producatoare de yachturi, care avea nevoie de un site nou. Ii facuse o oferta pe Twitter si castigase. La 16 ani, se intalnea cu Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, si cu Tim Cook, CEO-ul Apple. Il chemasera in America doar asa, ca sa-i stranga mana si sa-l incurajeze. La 17 ani, infiinta primul sau start-up: Storyheap, o companie care vinde solutii de statistica pentru conturile de Instagram si Snapchat ale clientilor. Printre cei care au cumparat acest serviciu sunt Forbes, McDonald's, Mashable, Entreprenour.com, Selena Gomez, Dj Khaled si Justin Bieber. La 19 ani, compania sa are vanzari de peste un milion de dolari! Sebastian Dobrincu face parte din generatia nativilor digitali. Sunt cei nascuti in epoca internetului, a computerelor si a telefoanelor inteligente. Unii dintre ei abia au trecut de majorat si deja nu mai au rabdare, vor sa se faca vazuti, precizeaza Recorder Din perspectiva romaneasca ori europeana, Conferinta de Securitate de la Munchen nu putea fi un prilej de mare veselie. Dar e uimitor cat de mult a putut deprima. Si cat de putini releva remediile situatiei actuale. Ne putem, fireste, minti vreme indelungata. Uneori chiar ani la rand. Dar nu vom putea evita, la un moment, orice contact cu realitatile. Iar socul confruntarii cu ele poate fi dur. In materie de probleme de securitate nerezolvate nimic nu inlesneste mai mult luarea de contact cu ele decat anuala reuniune din februarie, care are loc in capitala Bavariei, cu participarea unor sefi de stat si de guvern si a multior experti de pretutindeni. Virtutea reuniunii e insa si slabiciunea ei. Caci, pe de o parte, ofera prilejul unor lideri din tabere adverse, chiar vrajmase, sa se intalneasca si sa intre intr-un posibil dialog, dezamorsand tensiuni. Dar, pe de alta, contribuie la sporirea confuziei multora cu privire la adevaratele obstacole din calea aplanarii de tensiuni ori a restabilirii pacii in zone de conflict civil sau international, noteaza Deutsche Welle. Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea de Conturi, publicate in Raportul pe 2016 al institutiei. Din documentul citat reiese ca, pe durata anului 2016, au fost acordate drepturi salariale pentru persoane care au calitatea de angajati ai CNPR, dar care au desfasurat activitati in interesul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), fara incheierea unor documente de delegare/detasare intre cele doua entitati. In plus, pe lista platilor nelegale se mai regasesc: acordarea unor bonusuri, contrar prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in valoare de 237.000 de lei, conform Romania Libera. Politica Agricola Comuna ar putea primi mai putine fonduri dupa 2020, dar Romania dezaproba ideea taierii bugetului UE pentru agricultura si vrea ca acesta sa sustina in continuare atat fermierii, prin subventii directe, cat si dezvoltarea satelor. Comisia Europeana a publicat saptamana trecuta un document de lucru in care a inclus mai multe optiuni de analizat, de la mentinerea bugetului actual al Politicii Agricole Comune (PAC), la reducerea cu 30%. Statele membre vor decide in final cum va arata PAC dupa 2020, dar, deocamdata, pozitia Romaniei este clara: vrem ca fondurile alocate agriculturii sa nu scada, chiar daca asta ar insemna ca tarile membre, inclusiv Romania, sa isi majoreze contributia la bugetul total al UE. Chiar luni ministrii agriculturii din statele membre se intrunesc in Consiliul UE pentru a discuta viitorul Politicii Agricole, dar negocierile vor continua in lunile care urmeaza, arata EurActiv Persoanele cu dizabilitati, oameni ca noi toti, cu drepturi egale, sunt umilite in Romania, o tara a Uniunii Europene. In timp ce Franta, de exemplu, are 300 de plaje terapeutice, la noi nu exista nici una. Inspectorul PRO va prezinta situatia revoltatoare din Constanta, unde un ONG primise o portiune de nisip, pentru a o transforma in plaja terapeutica. Dupa ce parintii copiilor cu dizabilitati au reusit sa stranga banii necesari, din donatii, au aflat ca noul director al Apelor Romane a decis sa scoata la licitatie plaja respectiva. Iar scaunele cu rotile raman blocate in nisipul intereselor financiare. Maria este prizoniera unui carucior. Are 16 ani dar traieste in lumea unui copil de 4 ani. Desi locuieste in Constanta, alaturi de familie, nu a mai ajuns pe malul marii de 6 ani, relateaza Stirile ProTv