Doi romani, arestati in Berlin, sub acuzatia ca au ucis si transat o capra de Angora, intr-o gradina zoologica

Uciderea caprei de Angora vine la cateva saptamani dupa ce o oaie de la aceeasi gradina zoologica a fost gasita moarta.Politia i-a arestat pe cei doi romani duminica, in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide, unde copiii pot admira animale mici si pot calari ponei.Asupra unuia dintre barbati a fost gasit un cutit cu urme de sange pe el. In apropiere, politia a gasit un rucsac cu picioare de animale in el, alaturi de manusi de cauciuc, si ele cu urme de sange.O capra de Angora, Lilly, a fost gasita cu gatul taiat si parti ale corpului transate.Politia studiaza daca acest act este legat de un incident care a avut loc in urma cu trei saptamani, cand o oaie gestanta a fost gasita taiata in tufisurile din zona gradinii zoologice.Atunci, Rose si o alta oaie au fost aruncate peste gardul de 2,3 metri al gradinii zoologice. Cealalta oaie avea picioarele rupte.Cei doi romani au fost arestati preventiv.