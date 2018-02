Subiectele zilei: Cum putem face cat mai mult rau Romaniei; O mica observatie despre cele 400 de autobuze turcesti cumparate de Primaria Capitalei: de data asta chiar ne trebuia tichie de margaritar; Singura femeie excomunicata din Romania mi-a aratat cat de nemiloasa poate fi Biserica

Capitala Romaniei nu face un pas curajos care sa o alinieze la marile orase ale lumii. Suntem condamnati sa avem cel putin un deceniu de acum incolo mijloace de transport cu motoare termice, care polueaza (chiar daca sunt cu biodiesel sau Euro 6). Intr-o lume in care metropolele proiecteaza un viitor cu vehicule exclusiv electrice. In aceste conditii, e contrarianta lipsa de viziune dar mai ales lipsa unei dezbateri reale macar la nivelul Capitalei pentru inceput, despre masuri concrete care sa scada emisiile. Din pacate, in timp ce in lume se vorbeste despre migrarea catre autoturisme exclusiv electrice, Bucurestiul anunta ca va investi in urmatorii 4 ani 100 de milioane de euro in autobuze pe combustibil si ca mai urmeaza o licitatie pentru cel putin alte 400 de bucati, scrie Republica. Exact cu cateva ore inainte de inceperea vizitei la Bruxelles a doamnei prim-ministru, un politician din PSD, nume important deoarece deja s-a anuntat ca viitor candidat la competitia prezidentiala, vine cu un mesaj care transmite romanilor, dar si tuturor partenerilor nostri externi ca in Romania se petrece ceva deosebit de grav, fara precedent de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial: ne-am afla, conform parerii exprimate de dl. Dan Plesoianu, in etapa de instaurare a Statului Nazist! Asta in contextul in care in politica europeana exista tensiunile si spaimele reale legate de ascensiunea grupurilor de extrema dreapta. Si acum venim sa spunem tuturor ca in Romania se naste un Stat Nazist? In jocul acesta, nu exista si nu sunt admisibile metafore. Implicatiile sunt prea mari, "o simpla vorba" poate face imens de mult rau Romaniei, scrie Cristian Unteanu pe blogurile Adevarul. Peste 500 de primari din toata tara s-au imbulzit sa-si faca poze cu Viorica Dancila si sa valideze o teorie din ce in ce mai evidenta: orice persoana pe care partidul o transforma peste noapte dintr-un anonim in sef de guvern este acceptata cu entuziasm de aparatul din teritoriu. Alesii locali s-au intalnit la deschiderea Adunarii Generale a Comunelor din Romania, eveniment gazduit de hotelul fratilor Negoita. Il asteptau, in primul rand, pe Liviu Dragnea, omul care se confunda pana la initiale cu PNDL-ul. Au sperat pana in ultima clipa ca liderul PSD ii va onora cu prezenta si n-au ezitat sa-i aminteasca meritele: "PNDL este, de fapt, Programul Nicolae Dragnea Liviu" .In lipsa lui Dragnea, primarii s-au multumit sa-i aduca omagii Vioricai Dancila, pe care au imbratisat-o, au sufocat-o cu fotografii si i-au facut urari de sanatate si viata lunga: "Sa ne traiti, doamna noastra!", potrivit Recorder Doar ca Romania lui 1990 era orice, numai o societate cat de cat asezata nu si nici Ion Iliescu nu era presedinte legitim al tarii, ci un actor instruit la Moscova, probabil cel mai bun din generatia sa si cel mai capabil sa adapteze la rigorile noilor vremuri citatele vechi din Lenin si amendamentele aduse de Gorbaciov la metodele utilizate de Stalin. In iunie 1990, asadar, desi perfect posibila in teorie, tratarea drept autodenunt a multumirilor adresate de Iliescu minerilor era, in practica, de ordinul SF. Atmosfera s-a perpetuat multi ani dupa aceea. Degeaba vrei ca Iliescu, Magureanu, Roman si altii ca ei sa raspunda pentru faptele din timpul mineriadelor si Revolutiei, degeaba vrei ca victimele de atunci sa fie in cele din urma razbunate, daca nu esti pregatit sa accepti ca la baza unor obiective atat de ambitioase au fost intotdeauna doua, doar doua lucruri: lupta anticoruptie si o legislatie care sa separe, clar si definitiv, politicul de justitie, potrivit Digi24. "Cei care vorbesc in viata publica, cunoscand foarte bine distinctia intre ceea ce este adevarat, pe de o parte si ceea ce este fals sau minciuna, pe de alta parte, vorbesc ca si cum aceasta distinctie nu mai are nicio importanta. Si poti sa spui la fel de bine si falsuri, si neadevaruri, si minciuni, pentru ca nu mai exista niciun fel de pedeapsa, niciun fel de alta constrangere. Oamenii acestia ar fi, intr-un fel, analogul din etica al celor care nu sunt imorali, ci sunt amorali. Un imoral stie care-i deosebirea intre bine si rau, dar nu este o deosebire importanta pentru viata lui. Ceea ce este bine, ceea ce este rau nu mai prezinta o importanta practica. In timp ce amoralul este cel care nici nu intelege distinctia dintre bine si rau.", spune Mircea Dumitru pentru Scena9. Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu. "In locul unui proces la Curtea Suprema suntem intr-o unitate militara unde suntem asteptati cu militie, cu jandarmi, cu politie militara. Este inadmisibil. Fiecare om trebuie sa dea buletinul, sa-l scaneze... e un proces civil, ce se intampla. Suntem teroristi iar? Teroristi sunt cei inculpati, nu noi", a declarat Teodor Maries, presedintele Asociatiei 21 decembrie 1989, relateaza Adevarul. . O fosta asistenta medicala din Focsani i-a infuriat pe mai-marii BOR dupa ce a incropit un lacas de cult la parterul unui bloc pentru preotul caterisit al comunitatii. Nu poti sa nu fii curios cum o fosta asistenta medicala i-a infuriat in asa hal pe conducatorii BOR, asa ca am plecat in capitala Vrancei sa o vizitam. "Excomunicarea a plecat de la faptul ca l-am sustinut pe parintele Vatra si ca am facut nenumarate mitinguri cand au zis ca nu-l mai lasa sa slujeasca la noi, in biserica. Ne-am cerut dreptul de a folosi biserica noastra din comunitate, ridicata de noi cu parintele, si sa ni-l lase pe parintele Vatra.", a spus Nela Panaite. "Am fost in lipsa excomunicata, au afisat pe usa bisericii excomunicarea", spune aceasta pentru Vice.