Subiectele zilei: Cosul minim gandit de Guvern, boala curata! Ce spun nutritionistii despre alimentele din "Cos"; Romanii, sirienii si calul troian al propagandei; Starea jalnica a infrastructurii CFR

Cosul minim de consum lunar, considerat de guvernanti suficient pentru un trai decent, contine alimente care pot face mai mult rau decat bine. Daunatoare este considerata si corelarea salariului minim pe economie cu valoarea acestui cos. Obezitate, diabet, boli de inima si boli de ficat - acestea sunt doar cateva dintre patologiile la care poate duce consumul alimentelor cuprinse in cosul minim lunar, a carui valoare este corelata cu salariul minim pe economie. In 2017 Institutul National de Statistica estima valoarea alimentelor din cosul lunar la circa 1000 de lei, iar din acesta statul a considerat ca nu trebuie sa lipsesca untura, cartofii, mezelurile, pastele fainoase, malaiul, faina, orezul sau zaharul, alimente, contestate de specialisti, informeaza Adevarul. Popoarele mai si gresesc. Ca s-o ia pe aratura li se vara in cetate calul troian al dezinformarii. Urmeaza scindarea, natiunile devenind o prada usoara pentru tirani interni sau externi. Dezastrul e ca si programat. La un moment dat, natiunile se trezesc oprimate si, nu araraeori, decimate. Ca in Siria, unde, mai nou, a inceput sa fie greu sa se mai identifice taberele beligerante si sa se deceleze absconsele lor aliante. Nu e lesne, de pilda, sa se inteleaga strania involutie care a facut ca, in nordul Siriei, aliatii tancurilor invadatoare ale unei tari NATO, ca Turcia, sa fie teroristi islamisti suniti si rusii lui Putin. Care Putin, altfel, e partenerul regimului unui criminal in masa ca Assad, proaspat aliat, alaturi de americani, al adversarilor kurzi ai Ankarei, noteaza Deutsche Welle. Camera de Conturi Cluj a constatat plati nelegale de peste 65 de mil. lei efectuate de Primaria Cluj in anul 2016, pentru Compania de Transport Public, asociatii si fundatii dar si pentru stimulente salariale ale propriilor angajati. Municipalitatea a contestat raportul. Potrivit Raportului Camerei de Conturi Cluj pe anul 2016, publicat pe site-ul Curtii de Conturi a Romaniei, cea mai mare suma imputata Primariei Cluj-Napoca este 25,2 milioane de lei si a fost platita Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, sub forma de transferuri pentru investitii, avand in principal destinatia plati de troleibuze articulate noi, "fara respectarea cadrului legal aplicabil, respectiv aceste sume sa fie aprobate in lista de investitii anexa la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca aferent anului 2016", arata Romania Libera. Incidentul produs miercuri la Ploiesti atrage din nou atentia asupra starii jalnice in care se afla calea ferata, din Romania. Viteza medie comerciala este de 40 - 45 de kilometri pe ora, in scadere fata de anul trecut. Se circula mai incet chiar si fata de vremea lui Carol al II-lea. Partea proasta este ca lucrurile se vor inrautati in conditiile in care nu se investeste aproape deloc in calea ferata. Desi are un buget de peste 1 miliard de euro in 2017, Compania CFR Infrastructura nu reuseste sa creasca viteza trenurilor. Anul trecut, se circula, in medie, cu 50 de kilometri pe ora, iar in acest an, din cauza uzurii sinelor, trenurile se misca si mai incet cu 40-45 kilometri pe ora. Pe anumite tronsoane cu restrictii, circula mai incet ca o caruta, potrivit Stirile ProTv. Victor Rebengiuc - un mare actor, iubit si respectat de romani, spune ca tara merge pe un drum gresit si risca sa ramana copilul sarac al Uniunii Europene, care nu ezita sa estimeze ca el insusi face parte din statul paralel. Paralel cu conducerea statului. Reporter: Considerati ca exista un Moromete al zilelor noastre, acel taran adevarat? Victor Rebengiuc: Aaa, de taran adevarat? Dragnea! Pai nu e Malaele Moromete acum? Exista! Reporter: Dar despre replica aceea celebra din Morometii, poate usor scoasa din context, dar poate ma ajutati dvs sa o plasez in context altfel: "Atata timp cat traiesc eu, ori faceti cum spun eu, ori daca nu, sa plecati!" Ce ziceti? Asa cum suna este o replica de dictator care vine si iti impune vointa. Aici e vorba de altceva. E vorba de un tata care apara averea lui, avere pe care copiii zanatici, nebuni vor sa o faramiteze ca sa faca bani si isi cumpere bomboane sau inghetata pe bat, spune Rebengiuc, citat de Digi 24. Ce este Romania 3.0 si ce vrea. Din punct de vedere ideologic, Romania 3.0 este PSD pe steroizi, in sensul ca-si asuma pana la capat discursul nationalist si izolationist adoptat de Dragnea in ultimii ani. Potrivit manifestului publicat pe site, toate problemele actuale ale Romaniei au fost cauzate de un "stat paralel strain de orice aspiratie nationala", subordonat "Noii Utopii Globaliste", al carui ideal este "stapanirea prin inocularea fricii si a abuzului de putere". Acest vestit stat paralel a reusit sa infiltreze majoritatea institutiilor statului si sa inlocuiasca astfel puterea politica legitima, care reprezinta vocea poporului. Pentru a contracara statul paralel si a revitaliza poporul roman, Romania 3.0 propune sapte directii de actiune. In primul rand, vrea ca "poporul sa decida in mod suveran", adica orice decizie majora care priveste independenta si suveranitatea tarii sa fie supusa aprobarii prin referendum, scrie Vice.