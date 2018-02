Inspectia Judiciara cere CSM sa reintroduca in raportul privind activitatea DNA observatiile critice la adresa lui Kovesi si ameninta cu un proces (Digi 24)

In centrul disputei este controlul privind eficienta managementului DNA, cerut de ministrul Justitiei si derulat timp de mai multe saptamani de Inspectia Judiciara, prin intermediul a sase inspectori.In toamna, sectia pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori si conducerea DNA. Concluzia CSM a venit la finalul lunii octombrie 2017. Atunci, consiliul a anuntat ca si-a insusit acel raport, cu exceptia unor observatii care au fost excluse, o parte dintre ele negative.Atunci, Sectia pentru procurori a decis sa excluda observatia conform careia tonul folosit de sefa DNA in discutiile purtate la un moment dat cu inspectorii ar fi fost nepotrivit, pe motiv ca ar fi vorba de o observatie personala a unora dintre inspectori, arata digi24.ro.Dupa ce procurorii din CSM si-au motivat decizia, inspectorii au decis sa inceapa procedura prealabila unui eventual proces pentru a obliga consiliul sa reintroduca observatiile respective in raport. Acea procedura a primit insa un raspuns negativ din partea CSM, fiind respinsa ca inadmisibila.