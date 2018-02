Antena 3 ii numeste "agitatori" si "provocatori" pe jurnalistii care-i puneau intrebari lui Tudorel Toader

"Agitatorii bruiaza raportul lui Toader", a titrat postul de stiri ape burtiera in timp ce prezenta in prim-plan sala cu jurnalistii prezenti la conferinta. Apareau chiar si cei ai Antenei 3. "Provocatorii DNA vor sa o scape pe Kovesi", a mai titrat postul, tot cu jurnalistii in prim-plan.Ce faceau "agitatorii"? Incercau sa ceara lamuriri ministrului Toader care prezenta raportul privind activitatea manageriala a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cei mai vocali se aud in fundal Catalin Tolontan, jurnalist GSP, si Ionela Arcanu, reporter Realitatea TV, , potrivit paginademedia.ro

Paginademedia.ro mai arata ca Romania TV a relatat pe larg protestul anti DNA, dar a ignorat mitingurile pro-Kovesi.