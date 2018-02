Ce spunea Tudorel Toader in una din cartile sale: "Curtea Constitutionala previne aspiratiile despotice ale majoritatii aflate la guvernare"

"Curtea Constitutionala previne aspiratiile despotice ale majoritatii aflate la guvernare. In contextul democratiei liberale, Curtile previn ca majoritatea sa anuleze opozitia, protejand drepturile minoritatii", scria judecatorul Tudorel Toader, in cartea sa "Dialogul Judecatorilor Constitutionali", 2015, inainte de a deveni ministrul Justitiei, scrie Tolo.ro Deschizi repede cartea lui "Dialogul Judecatorilor Constitutionali", scrisa impreuna cu colega si secretarul de stat Marieta Safta. Oare numai DNA a fost in conflict ajuns in fata Curtii atat de des, cum spune ministrul Toader?Si gasesti la repezeala, la pagina 239, doua situatii in 2009, cand partidele au reclamat la curte Parlamentul si SRTV pentru ca nu le dadeau timp de antena. Sunte zeci de cazuri de confruntari constitutionale numai in cartea lui Tudorel Toader, dar nu accepta sa-l intrebi.In sala plina de ziaristi, cu intrare din Piata Constitutiei, ce ironie!, un eminent jurist a ratat dialogul cu cetatenii si a ales sa se transforme in executant, scrie Tolo.ro