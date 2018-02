Procuroarea care instrumenteaza dosarul Tel Drum si care l-a pus sub acuzare pe Dragnea, anchetata de Inspectia Judiciara

Lancranjan este procuroarea care instrumenteaza dosarul Tel Drum si cea care l-a pus sub acuzare pe liderul PSD Liviu Dragnea pentru 5 infractiuni: abuz in serviciu, frauda cu fonduri europene si constituire a unui grup infractional organizat. Prejudiciul se ridica la aproape 30 de milioane de euro. Procurorarea a pus si sechestru pe averea liderului PSD, a patronilor de la Tel Drum si pe bunurile companiei. Procuroarea activeaza in DNA de la inceputul anului trecut si a fost liderul unui ONG cu preocupari in zona Justitiei si a anticoruptiei, Liderjust.Evenimentul "Meet the Global Thinkers" organizat de Club Romania, cu participarea Institutului britanic LegatumSorina Matei a indicat mai multe fotografii de la receptia "Meet the Global Thinkers" din 16 iunie 2017 la care a participat si procuroarea DNA Lancranjan. Magistratul apare in fotografii alaturi de deputatul PSD Florin Petre Manole. Fotografiile se regasesc pe pagina de Facebook a organizatorului evenimentului, Club Romania. La eveniment au participat si fostul secretar de stat din Ministerul Justitiei, Radu Ragea (pe vremea liberalului Catalin Predoiu), fostul secretar de stat de la Finante si ex-candidat la Senat din partea ARD, avocatul Gabriel Biris, consilierul prezidential Constantin Dudu Ionescu, dar si omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat la 2 ani si jumatate de inchisoare cu suspendare intr-un dosar al DNA pentru trucarea unei licitatii publice.Inspectia a raspuns unei solicitari a Romaniei Curate si a confirmat ancheta prealabila, declansata prin autoseizare, impotriva procuroarei DNA."Va confirmam faptul ca pe rolul Inspectiei Judiciare exista o lucrare vizand activitatea sau conduita doamnei Lancranjan Alexandra - procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala", a precizat5 Inspectia.Potrivit articolului 97 litera d din legea 303/2004 privind statutul magistratilor, constituie abatere disciplinara:"desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu".Articolul 96 spune:"Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei".Iar articolul 89 prevede la alineatul (1):"Magistratii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate", se arata in legea 303/2004.Magistratul vizat de Inspectia judiciara, Alexandra Lancranjan, nu a comentat informatiile privind ancheta prealabila declansata impotriva ei.Citeste restul articolului pe romaniacurata.ro