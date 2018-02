Subiectele zilei: Cum il impiedica rivalii lui Dragnea din PSD pe seful formatiunii sa ia puterea absoluta in partid; Panica cleptocratilor; Topul romanilor care pleaca din tara, pe regiuni

Liderul PSD Liviu Dragnea isi dorea sa o instaleze pe Viorica Dancila in functia de presedinte executiv al PSD, insa anuntul facut de Marian Oprisan, ca va intra in competitia pentru un loc in conducerea partidului, l-a constrans pe presedintele social-democrat sa faca un pas in spate. Surse din conducerea PSD au declarat pentru "Adevarul" ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit ca premierul Viorica Dancila sa fie aleasa in functia de presedinte executiv al partidului la Congresul din data de 10 martie. Momentan, functia este ocupata de Niculae Badalau, care a intrat in dizgratia lui Liviu Drganea dupa ce l-a sustinut pe Mihai Tudose in razboiul pentru putere din PSD. Potrivit surselor citate, Liviu Dragnea planuia ca Viorica Dancila, unul dintre oamenii sai de incredere, sa ajunga numarul doi in ierarhia partidului, ca o plasa de siguranta in cazul in care va fi condamnat cu executare in cel de-al doilea dosar, scrie Adevarul. Initierea procedurilor de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa atraga reactia Uniunii Europene, considera Robert Schwartz. Nu, asa ceva nu a mai existat in istoria Uniunii Europene. Un ministru de justitie se transforma in aparator al politicienilor si oligarhilor penali si solicita revocarea celei mai de succes luptatoare impotriva coruptiei din istoria tarii. Motivele invocate sunt mai mult decat neintemeiate: ea ar fi afectat imaginea Romaniei si, prin stilul autoritar, ar fi periclitat independenta justitiei. Argumentele oferite de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in favoarea revocarii din functie par a fi capete de acuzare si, in egala masura, o condamnare anticipata. Pur si simplu, ridicol. Laura Codruta Kovesi, curajoasa sefa a DNA, a fost de mai multe ori tinta unor campanii de denigrare, in cei cinci ani ai mandatului ei. Cele mai multe acuzatii au fost lansate de persoane care aveau ele insele probleme cu justitia, relateaza Deutsche Welle. Jucariile colorate, unele condimente, dar si pestele pot fi periculoase pentru organism, pentru ca pot contine prea mult mercur sau plumb. De altfel un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii ne plaseaza in fruntea clasamentului, cand vine vorba de contaminarea cu plumb in randul copiilor. Si adultii se pot intoxica usor cu mercur intalnit tot mai des in peste si fructe de mare. La sectia de Toxicologie a Spitalului Floreasca din Capitala se afla in tratament 300 de pacienti care s-au intoxicat cu plumb. 60 dintre ei doar anul trecut. Alcoolul distilat si aerul poluat sunt principale cauze care pot creste nivelul plumbului in organism, informeaza Stirile ProTv Erorile in prescrierea tratamentelor nu fac rau doar pacientilor, ci sporesc si rezistenta la antibiotice, a avertizat vineri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul World Patient Safety Summit, desfasurat la Londra, potrivit Press Association. Rezistenta antimicrobiana apare atunci cand bacteriile sufera transformari care fac medicamentele in acest caz antibioticele - ineficiente. Problema a devenit una globala in ultimii ani, existand avertismente ca omenirea s-ar putea confrunta cu ''o apocalipsa post-antibiotice'' si cu finalul medicinei moderne daca nu sunt luate masuri. Directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus: ''Erorile de tratament nu fac rau doar pacientilor, ci pot spori si rezistenta la antibiotice.'' ''Recent, OMS a publicat primul raport global al sistemului de supraveghere antimicrobiana GLASS, iar descoperirile sunt alarmante. In unele tari, pana la 82% din infectiile bacteriene sunt rezistente la cel putin unul dintre antibioticele cel mai des folosite,'' a spus Ghebreyesus, citat de Digi 24 Anul 2017 a golit Moldova, Dobrogea si Ardealul de oameni, in special de tineri cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani. Saracia e principalul motiv pentru care romanii prefera sa plece in strainatate. Moldova, Dobrogea si Ardealul sunt regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017. Asa arata datele Monitorului Social, care scot in evidenta ca 2,5 milioane de romani se afla in prezent in strainatate, majoritatea cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani. Saracia si factorii economico-sociali sunt principalele motive pentru care populatia activa, fertila, decide sa paraseasca Romania. "Cel mai puternic factor al migratiei romanilor este negresit de natura socio-economic. Daca populatia altor state migreaza datorita conflictelor armate, romanii pleaca fortati de saracie. Pe de alta parte, romanii au deja o perioada de 11 ani de migratie masiva constanta. Insa dincolo de factorul socio-economic exista si o influenta sociala care determina populatia dintr-o anumita zona geografica sa emigreze", a explicat, pentru Adevarul , psihologul Mihai Copaceanu.Propunerea de revocare a procurorului sef DNA facuta de ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a oferit taberei PSD-ALDE o mare gura de oxigen si l-a impins pe presedintele Klaus Iohannis in ringul luptei anti-coruptie. Miercuri, la ora 19.19, ministrul Tudorel Toader a anuntat intr-o conferinta de presa inceputa la ora 18.00 ca, in urma evaluarii sale, ii va cere presedintelui tarii inlaturarea Laurei Kovesi. Raportul lui Toader - care nu poate fi accesat pentru ca site-ul ministerului Justitiei a picat imediat dupa conferinta - are 36 de pagini si cuprinde mai multe acuze la adresa sefei DNA. Ea s-ar face vinovata, in opinia ministrului Justitiei, de incalcarea sistematica a Constitutiei, de depasirea atributiilor, ca a blocat comisia de ancheta pentru alegerile prezidentiale din 2009 si ca a stricat reputatia Romaniei peste mari si tari, precizeaza Vice.