Eurodeputata socialista Ana Gomes, la RFI: Oficialii europeni nu sunt prosti, Guvernul e cel care dezinformeaza Bruxellesul

"Daca cineva ii dezinformeaza pe oficialii europeni, Guvernul Romaniei este cel care face asta, pretinzand ca aceasta reforma a justitiei nu are nimic de-a face cu lupta anticoruptie si omitand faptul ca exista o ancheta foarte serioasa a OLAF, care lanseaza acuzatii foarte grave la adresa multor oameni din Romania din diverse zone ale administratiei, dar in special in partidul de guvernare, condus de domnul Liviu Dragnea. Cred ca nu doar cetatenii romani au o problema. Si noi in familia socialistilor avem o problema daca nu putem sa vedem si sa cerem responsabilitate din partea unui partid, a unui Guvern, care e controlat intrucatva de un individ care este acuzat de coruptie atat de autoritatile nationale, cat si de cele europene. Deci nu cred ca exista o dezinformare, ci tentative de dezinformare a oficialilor europeni, dar oficialii europeni nu sunt prosti, ei obtin informatii din multe surse din Romania. Este si cazul meu. Sunt in contact cu societatea civila din Romania. Sunt convinsa ca si in randul social-democratilor exista multi oameni care resping vehement coruptia. Coruptia nu este o problema care afecteaza doar partidele din Romania, ci de oriunde. Este crucial ca oamenii care se declara impotriva coruptiei, care stiu ca exista coruptie sa iasa in fata si sa vorbeasca impotriva coruptiei. Nu putem tolera coruptia, nu putem inchide ochii. E o problema de credibilitate", a spus Ana Gomes pentru RFI.