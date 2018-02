Subiectele zilei: Romania in Schengen - optimismul nejustificat al premierului Dancila dupa intalnirea cu sibilinicul Juncker; De ce protestez. "Lucrurile mari se obtin greu in viata/ Daca ninge, noi mergem in Piata"; Statul roman a recuperat de la condamnati, in ultimul an, prejudicii cash de numai 25 de milioane de euro, mai putin decat in 2016

. Ne mentinem sub 10% cu transformarea in bani din totalul bunurilor si proprietatilor pe care instantele le-au confiscat persoanelor condamnate definitiv. Iar incasatul efectiv in cash al anului 2017 e sub cel din 2016! In 2016, ANAF si MJ recuperasera 120 de milioane de lei din ce decisesera instantele, echivalentul a aproximativ 26 de milioane de euro. "Acum suntem, in total, sub 25 de milioane de euro, daca am compara cash cu cash", sustine un oficial care cunoaste cifrele. Desi in spatiul public perceptia e ca ANAF recupereaza prejudiciile, incasarea de dupa verdictele definitive este atributia Ministerului Justitiei. Pe siteul ANABI mai exista o cifra uriasa, care este actualizata: 705 milioane de lei sechestrati la 31 decembrie 2017. Dar aceasta este suma indisponibilizata, fie prin deciziile procurorilor, fie ale primelor instante, informeaza Tolo.ro. . Premierul Viorica Dancila sustine ca presedintele Comisiei Europene , Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pana in 2019 Romania va fi in spatiul Schengen si va scapa de MCV. Prim-ministrul Romaniei a subliniat ca pentru rezolvarea a doua dosare importante ale Romaniei se bazeaza pe Juncker, liderul european care in conferinta de presa comuna a ironizat in mai multe randuri situatia politica a Romaniei si a lui Dancila. "E al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici de la inceputul mandatului meu (...) incep sa pierd urmele tuturor celor pe care ii vad", a afirmat Juncker, lider care in urma cu o luna sublinia ca problema intrarii in Schengenn si ridicarea MCV in viitorii ani se vor pune "in alti termeni", daca alesii vor sa lase actuala forma a legilor Justitiei, potrivit Adevarul. In anul 2017, Primaria Capitalei a donat, pentru Catedrala, 19,5 milioane de lei, iar Guvernul, 20 de milioane lei, acestea fiind singurele fonduri venite de la stat. Restul au fost donatii si sponsorizari private si contributia propriu-zisa a Patriarhiei Romane. "Cei care contesta inca acest proiect o fac ignorand cultura nationala, istoria acestui proiect vechi de peste 130 de ani, ignorand faptul ca poporul roman este unul crestin si ca majoritatea credinciosilor crestini isi doresc aceasta catedrala. (...) Este de notorietate, in ultimele zile, initiativa nefericita a unei factiuni din partidul numit USR, pentru ca nu toti membrii USR sunt impotriva finalizarii unui proiect", a adaugat Banescu, citat de Gandul. . Cine este romanul care vrea sa-si ia tara inapoi? Romanul care vrea sa gandeasca si sa munceasca linistit la el acasa, protejat de un stat de drept si dreptate. Romanul care poate planui si visa, creste si evolua odata cu tara lui, in legatura aceea reciproca numita civilizatie. Suntem in postul Pastelui si actuala guvernare s-a gandit sa ne furnizeze spinii, otetul si o mare cruce pe care sa o caram pana cand ne vom zdrobi sub ea sau vom reinvia ca popor. Ne vom pune iar bocancii, fularele, caciulile si pantalonii de schi ca sa ne rugam in Piata Mantuirii de Prostie a Neamului Romanesc pentru vietile noastre si pentru sufletele celor care n-au votat. Vom aprinde luminile ca sa nu cadem din nou in bezna de 50 de ani, scrie Viorela Mihai pe Republica. Mircea, Vlad si Andreea Cosma sunt numele care stau la originea scandalului fara precedent de la DNA, care l-ar putea costa functia pe procurorul-sef anti-coruptie - Laura Codruta Kovesi. Toti trei sunt trimisi in judecata pentru diverse fapte de coruptie. Tatal, Mircea Cosma, ar fi pretins mita de sute de mii de lei, motiv pentru care a primit o pedeapsa de 8 ani inchisoare, hotararea nefiind definitiva. Fiul, Vlad Cosma, a primit si el 5 ani de inchisoare pentru ca a facut interventii pentru numirea in functii de conducere a unor persoane apropiate si ca a obtinut informatii confidentiale de la Hidro Prahova. Fiica, Andreea Cosma, este acuzata de complicitate la abuz in serviciu. Dosarul in care este acuzata ca a autentificat, in calitate de notar public, vanzarea Parcului industrial de la Plopeni la un pret subevaluat cu 17,6 milioane de lei se judeca la instanta suprema, informeaza Digi24. Presedintele Iohannis a afirmat ca nu vede care ar fi motivele ce l-ar putea determina sa ia de buna propunerea d-lui Toader. Cateva zile mai incolo presedintele si-a reconfirmat opinia. Exista toate indiciile posibile ca d-na Laura Codruta Kovesi isi va duce pana la capat mandatul in fruntea DNA. Va avea insa de acum si pana in aprilie 2019 o viata inca si mai complicata decat i-a fost dat sa traiasca din ianuarie 2017 incoace, va fi supravegheata, sfasiata de-a dreptul de activistii de partid, de comunicatorii PSD si ALDE, de agentii lor din presa scrisa si din audiovizual. Antenei felixiene, Romaniei tv a lui Ghita i se va alatura inca si mai vartos SRTV, adica Televiziunea Romana, care foarte curand va avea un CA mai politizat, mai rosiatic decat s-a mai intamplat vreodata. Adica din 1997 incoace, scrie Mircea Morariu pe Contributors. Andreea Danaricu are 17 ani si este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National "Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu. De o jumatate de an, adolescenta activeaza ca voluntar in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj si face parte din cadrul echipajului SMURD. "Nu credeam sa sunt asa de multi oameni saraci care traiesc in conditii inumane. Si daca auzeam, nu credeam ca este posibil asa ceva. Am fost la o batrana cu piciorul amputat, care traia in niste conditii greu de imaginat, fara curent electric. A avut o stare de rau si a sunat la urgente. Avea si ceva probleme de circulatia a sangelui", a spus aceasta, citata de Adevarul.