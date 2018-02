​Subiectele zilei: Gripa ucide, Romania nepregatita pentru o eventuala epidemie; Imaginea Romaniei si adaptarea la modernitate; "Bani negri" la SRI din evaziune cu produse petroliere

Solicitarea revocarii din functie a procurorului-sef al DNA a fost formulata in baza unui raport care cuprinde 20 de puncte critice la adresa Laurei Codruta Kovesi. Documentul este contestat de specialisti din sistem si de o parte din societatea civila, care iese in strada pentru a o sustine. Comportamentul excesiv de autoritar, implicarea in anchetele altor procurori, prioritizarea solutionarii dosarelor cu impact mediatic sunt doar cateva dintre motivele pentru care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus revocarea din functie a procurorului-sef al DNA. Raportul, controversat si contestat de specialisti, a provocat proteste de strada din partea societatii civile. Proteste au avut loc duminica in Bucuresti, dar si in mai multe orase mari din tara si de peste hotare, informeaza Adevarul. Romania a fost luata prin suprindere si in acest an de virusurile gripale. Au ucis pana acum 54 de oameni, mai mult decat dublu fata de anul trecut. Cum face Romania fata acestei alerte sanitare? Cu vaccinuri ajunse prea tarziu si cu medici luati si ei prin surpindere de repeziciunea cu care gripa se extinde. Cea mai raspandita tulpina in acest sezon este AH1N1, care a aparut in Romania in 2009. De atunci, in fiecare an, situatia pare sa se repete dupa un scenariu pe care ni-l spune Carla Tanasie. Atat de agresiv incat ucide, iar Romania pare ca are mainile legate. De aproape 10 ani virusul care capata puteri de la un la altul, pare ca se hraneste cu neputinta sistemului sanitar romanesc, mereu nepregatit. Cei care simt pe pielea lor acest lucru sunt pacientii. Constantin Haraga este din Iasi si are probleme cardiace. O simpla raceala i-ar putea fi fatala. Sansele unui atac de cord cresc de 6 ori dupa infectarea cu virusul gripal, precizeaza Digi 24 Natiunile care rateaza adaptarea la modernitate sunt osandite. Ea implica riscanta asumare a libertatii, prin respectarea principiilor statului de drept si a drepturilor individuale, inclusiv a libertatii artistice. Cadem, spre a parafraza recenta gafa a unui premier, din lacul "autismului" in putul schizofreniei? Oare ce au in comun scandalurile care ne inunda, ba cu Tudorel si DNA, ba cu un urs de aur controversat? Imaginea tarii ar fi fost, chipurile, stricata de sefa DNA, a sustinut recent Tudorel Toader. Ministrul roman al justitiei era silit sa stie ca minte de ingheata apele. Caci nu e posibil sa-i fi scapat nenumaratele elogii, luari de pozitie encomiastice, ordine, medalii si distinctii primite de Laura Codruta Kovesi din partea oficialilor americani si ai UE, relateaza Deutsche Welle Se anunta o surpriza. In cateva zile, rapoartele publice anuale de la institutiile subordonate Ministerului de Finante si Ministerului Justitiei vor arata ca in 2017 statul roman a regresat in recuperarea in bani a prejudiciilor. 120 de milioane de lei sunt banii intrati in conturile statului in 2016 din prejudicii si bunuri vandute Ne mentinem sub 10% cu transformarea in bani din totalul bunurilor si proprietatilor pe care instantele le-au confiscat persoanelor condamnate definitiv. Iar incasatul efectiv in cash al anului 2017 e sub cel din 2016! In 2016, ANAF si MJ recuperasera 120 de milioane de lei din ce decisesera instantele, echivalentul a aproximativ 26 de milioane de euro. "Acum suntem, in total, sub 25 de milioane de euro, daca am compara cash cu cash", sustine un oficial care cunoaste cifrele, potrivit tolo.ro Fostul sef al SRI Bucuresti, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului sef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la reteaua de evaziune cu produse petroliere protejata de fostul presedinte ANAF dar si de locotenentii lui, Sorin Florea de la Garda Financiara si Viorel Comanita, fost sef al Autoritatii Nationale a Vamilor. Camarascu nu are calitate deocamdata in dosarul penal dar principala intrebare care se pune este pentru ce ar fi putut incasa el acei bani pentru ca despre fostii sefi ai Fiscului este clar ca ei se ocupau cu protejarea evaziunii. Dezvaluit in exclusivitate de Romania libera, ultimul dosar in care procurorii DNA au inceput urmarirea penala pentru luare de mita, in decembrie anul trecut, fata de fostul presedinte ANAF, Sorin Blejnar, este o bomba cu ceas pentru intreg cercul de putere construit in timpul regimului Basescu in jurul fostului sef al Fiscului, arata Romania Libera Rezerva Mondiala de Seminte, un depozit special care adaposteste cele mai pretioase seminte din lume, a primit noi donatii chiar luni, in ziua in care se implinesc 10 ani de la inaugurarea sa, la 26 februarie 2008. Cu aceasta ocazie, numarul mostrelor congelate in depozitele sapate intr-un munte de langa Cercul Polar de Nord a crescut cu 70.000, depasind pragul de un milion, releva BBC. Rezerva Mondiala de Seminte din Svalbard (Svalbard Global Seed Vault, SGSV) este o banca genetica internationala care adaposteste in acest moment, dupa "depunerea" de luni, 1.059.646 esantioane de seminte. In acest moment, una dintre cele trei mai sali de stocare este aproape plina cu plicuri etanse de stocare a semintelor unor plante pe cale de disparitie, dar mai ales cu ale unor plante agricole importante, conform Adevarul