Subiectele zilei: Ceasul rusinii: domnule profesor, Justitia nu trebuie sa fie buna sau rea, Justitia trebuie sa fie; Romanul de Nobel alungat din tara pentru ca a indraznit sa-i critice sistemul medical: "Bolile morale ne macina"; Cinci momente in care Consiliul Anti-Discriminare din Romania a protejat PSD

. Toate universitatile romanesti i-au trantit usa in nas lui Constantin Levaditi, care a fost nevoit sa-si continue cariera in Franta, acolo unde era recunoscut deja ca unul dintre cei mai mari savanti ai medicinei. Numele romanului este legat de realizarea vaccinului antipoliomielitic, de punerea bazelor chimioterapiei si de dezvoltarea antibioticelor. Romania a fost mai mereu predispusa sa-si devoreze viitorul. Nu de alta dar eminentul savant a fost pur si simplu alungat din propria tara, dupa ce a fost declarat indezirabil in toata cercetarea romaneasca pentru ca indraznit sa critice deschis clasa politica, administratia si sistemul sanitar. "Am fost fortat sa lucrez printre straini pentru ca nu m-au vrut carmuitorii romanilor mei", scria Levaditi, in anul 1951, in autobiografia sa, relateaza Adevarul. . Domnul ministru nu s-a sfiit sa-i puna, pedagogic, la punct pe cei cu disconfort cerebral si a continuat placid recitarea, in concordanta cu vointa partidului, a textului pre-pregatit. Nu doreste decat capul Motoacei, de restul se ocupa schimbarea. Partidul are probabil deja pregatit un competent, care va prelua DNA-ul si va fi insotit de noua lui echipa. Ce mai spunea domnul Tudorel? "Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, trebuie sa fie buna, nu si rea". Sigur, buna ca o mama pentru hoti, mi-a venit un gand insidios. Despre justitie nu se poate spune ca e buna sau rea, domnule profesor, justitia e rece, dreapta, impartiala, nu are mama, nu are tata. Buna e mila crestineasca, aia care apara hotul si va tine la putere, scrie Liliana Widocks pe Republica. . Viorica Dancila l-a asigurat pe omologul sau moldovean ca indiferent de framantarile politice de la Bucuresti, Romania ramane cel mai consecvent sustinator al Moldovei, statul roman va continua sa investeasca in modernizarea Moldovei, iar relatia dintre cele doua state va ramane una speciala. Ea a adaugat ca obiectivul strategic al autoritatilor de la Bucuresti este racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana si, implicit, la Romania, iar aceasta se va face prin proiecte economice, energetice si institutionale. Teodor Melescanu a spus ca in luna aprilie CE va transfera Republicii Moldova o serie de fonduri pentru a asigura macrostabilitatea economica a tarii, informeaza Deutsche Welle. . Colonelul pensionat Simion Linca, cel despre care o angajata spune ca i-a cerut sa se inscrie in PSD, a lucrat la Statul Major al Fortelor Terestre. Linca a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu suspendare pentru ca, alaturi de alti ofiteri, a schimbat echipament militar scos din uz, subevaluat, cu anvelope Tofan, supraevaluate. Intrebat de ziar daca dialogul relatat de angajata concediata e real, directorul de la Piete, Dan Grecu, a declarat: "Nu spun ca nu a zis. Dar nu comentez cancanuri". In schimb, Linca neaga, explica ca el insusi nu e membru PSD si cere probe, relateaza Tolo.ro.

. Cum planul privind adoptarea si implementarea rapida a modificarilor la legile Justitiei a suferit, pe moment, un mare pas inapoi, coalitia PSD-ALDE a schimbat directia si, folosindu-se de ministrul Tudorel Toader si de trusturile media apropiate, a declansat atacul fatis la procurorul-sef al DNA. Urmeaza procurorul general, dupa cum s-au grabit sa devoaleze strategia unii lideri social-democrati. Cu toate privirile atintite ba asupra Parlamentului, ba asupra ministrului Justitiei, multa lume a uitat total un as plasat si pastrat, de aproape un an de zile, in maneca judecatorilor Curtii Constitutionale: contestatiile depuse impotriva OUG 14, care a abrogat atat de nociva OUG 13. "In momentul in care cineva va ataca OUG 14, ne vom pronunta pe toate efectele, corelatiile de acolo vor trebui facute atunci, nu acum", mai spunea seful CCR, potrivit Digi24. In lunile din vara, valoarea certificatelor CO2 era in jurul a 5 euro. In acel moment, directoratul Complexului Energetic Oltenia a hotarat sa nu se achizitioneze cele peste 10 milioane certificate CO2, cu toate ca existau resursele financiare in conturile companiei. Acum Sorinel Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, se plange ca certificatele au trecut de 10 euro. Neachizitionandu-le la timpul potrivit, s-a ajuns ca, pana la 1 aprilie, termenul-limita de achizitionare a certificatelor CO2 pentru anul 2017, complexul sa mai aiba de achizitionat peste 10 milioane de astfel de certificate. Conducerea a cerut mai multor salariati, sa dea declaratie de confidentialitate, pentru a ascunde dezastrul economic, relateaza Romania Libera. . Daca tu fluieri in biserica esti sanctionat ca la carte, asa cum prevede, la litera, legea. Cand vine insa vorba de dulaii care orbiteaza in sferele inalte ale puterii, Consiliul pentru Combaterea Discriminarii se face, brusc, mic si aplica, in cel mai rau caz, un avertisment rostit cu jumatate de gura. Cazul 1: premierul PSD Viorica Dancila, pavianul si autistii. CTP a comparat coafura lui Dancila cu podoaba capilara a unui pavian cu mantie si de aici a pornit tot tambalaul. In mai putin de 48 de ore, CNCD s-a autosesizat si, pe repede inainte, a decis amendarea lui CTP cu 1000 de lei. Cazul 2: premierul PSD Mihai Tudose, streangul si secuii. Mihai Tudose a declarat: "Daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag", insa acesta spus ca s-a inteles gresit si CNCD s-a scapat pe liderul PSD cu un avertisment, detaliaza Vice.