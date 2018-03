Subiectele zilei: Enewetak - povestea uitata a oamenilor care locuiesc pe "mormantul" radioactiv al Statelor Unite; O disidenta discreta la bilantul DNA; Decaderea unui fost oras monoindustrial din Romania. Odata prospera, localitatea este acum o ruina

Intre 1946 si 1958, Statele Unite au evacuat cateva sute de persoane din Insulele Marshall pentru a face mai multe teste nucleare. In timp ce presa americana prezenta ca intr-o productie de la Hollywood efectele catastrofale ale unei bombe atomice, localnicii priveau de la distanta cum istoria lor se transforma in cenusa radioactiva. Mashable prezinta acum povestea unei doctorande care vrea sa aminteasca lumii ce s-a intamplat in Enewetak. E nevoie de o calatorie de trei zile pe mare pentru a ajunge de la capitala Insulelor Marshall pana la atolul (n.red.: insula sau grup de insule in forma de inel, formate in marile calde, din resturi de corali) Enewetak, informeaza Adevarul O asemenea adunare publica precum cea de astazi lasa impresia ca nu exista cu adevarat dialog pe temele majore. Sedinta de bilant a DNA a fost in felul ei remarcabila. Caci, desi bine contenita, tensiunea politica a reusit sa razbata, aducand la suprafata intreaga problematica. Anul trecut procurorii DNA au fost acuzati insistent ca abuzeaza de pozitia lor privilegiata, fortand condamnari chiar si atunci cand nu aveau probe. Or, chiar daca subiectul nu a fost abordat frontal, (ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a lipsit) acuzatiile acestea si-au facut intr-un fel sau altul loc in toate discursurile, relateaza Deutsche Welle.



Un zidar din Braila si fiul sau care lupta de cinci ani cu cancerul ne dau o lectie incredibila. Din suferinta lor s-a nascut o idee care a miscat sute de mii de oameni si care a provocat cea mai emotionanta campanie de donatii organizata vreodata in Romania. Aceasta este povestea din spatele fenomenului MagicHOME. Iata istoria lui Mirel Dolofan din Braila: prima data a inceput sa nu se mai ajunga cu banii - descarca marfa din tiruri la un patron din Galati, si, cu criza, n-a mai fost nevoie de el. A ajuns sa munceasca in constructii - zidar. I s-a destramat familia: sotia a plecat la parintii ei si el a ramas singur cu doi copii. Acum cinci ani, a aflat ca Marinus, fiul sau (care pe atunci avea sapte ani), are o tumoare cerebrala. Apoi sotia i-a luat-o si pe Alexandra, fiica, si au disparut din viata lor, scrie Recorder Dosarul Secureanu a ajuns la prima solutie. Magistratii au decis condamnarea cu suspendare a 7 angajati ai spitalului Malaxa si administratori de firma, cei care si-au recunoscut faptele in fata procurorilor si judecatorilor. Dintre acestia nu face parte Florin Secureanu. Fostul manager, alaturi de inculpatii Mihai Mesner, Cristian Ionita si Gabriel Deaconu vor fi judecati intr-un dosar disjuns, nu pe procedura simplificata, asa cum s-a intamplat in cazul celor 7, scrie Gazeta Sporturilor. Decizia Tribunalului Bucuresti este in prima instanta si poate fi atacata cu apel. Mai mult, in decizia Tribunalului se stipuleaza ca grupul celor 7 are de platit, in total, 635.000 de euro, noteaza Romania Libera. In cursul lunii martie corpul de control al CTP Cluj-Napoca va fi echipat, in premiera nationala, cu camere video, fiecare controlor de bilete urmand sa aiba asupra sa o astfel de camera prin care vom putea verifica, la sfarsitul programului zilnic, activitatea desfasurata. Credem ca prin aceasta solutie disciplinam si personalul companiei noastre, dar eliminam si situatiile care pot sa apara intre controlorul de bilete si calatorii controlati in mijloacele de transport in comun. Ne vom putea uita pe imagini si vom vedea care va fi adevarata stare de fapt in cazul unor controverse si vom avea o oglinda mai clara asupra activitatii corpului de control a CTP. Camerele video vor functiona 8 ore, pe durata intregii zilei de lucru", a spus Neag, citat de Actual de Cluj. Orasul Calan, sau definitia fidela a maririi si decaderii unei foste localitati monoindustriale. Prosper inainte de 1989, micul oras din judetul Hunedoara este acum opusul celui din perioada comunista. Combinatul siderurgic, odinioara unicul producator de fonta cenusie din tara, a fost decimat bucata cu bucata, iar disparitia lui a adus si la declinul urbei. In 1989, la combinatul din Calan lucrau 6.500 de oameni. Mircea Moise era unul dintre ei. Are 54 de ani si traieste din salariul sotiei si din alocatiile pe care le primesc 2 din cei 6 copii ai sai. In 1999 a fost disponibilizat, dupa mai bine de doua decenii in care a lucrat in siderurgie, precizeaza Digi 24. In timp ce toata Romania a fost impartita de filmul controversat Nu ma atinge-ma al Adinei Pintilie si parerea lui Dan Negru despre el, dupa ce-a castigat Ursul de aur la Berlinale, un alt film romanesc de acolo a trecut aproape neobservat in tara. Ceea ce e pacat, fiindca Lemonade e un film excelent, realizat tot de o tanara regizoare romanca, Ioana Uricaru, aflata tot la primul ei lungmetraj. Romanii pudici, sau cei carora nu le plac filmele de arta, pot sa chill out, acest film nu afiseaza veleitati de mare arta si contine numai femei cinstite. Sau cel putin asa am perceput eu personajul principal, Mara, al carei cod moral este pus puternic la incercare pe parcursul filmului, potrivit Vice