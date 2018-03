Catalin Radulescu (PSD): Si daca vine Timmermans ce se intampla? Parteneriat inseamna parteneriat, nu sclavi si stapani

"Ce ati vrea sa faca cineva din Romania cand vine Timmermans? Sa stea in genunchi ca vine Timmermans sau Parlamentul Romaniei a ajuns sa fie anexa vreunui stat? Vine Timmermans, domne, si daca vine ce se intampla? Asta e pozitia dumneavoastra de ghiocel, romanii s-au saturat de pozitia asta", i-a spus Catalin Radulescu deputatului PNL Ionel Cupsa, in cadrul unei emisiuni la Digi 24, potrivit transcriptului publicat pe site-ul televiziunii de stiri "Dumneavoastra stiu ca ati vinde totul din tara catre straini. Parteneriat inseamna parteneriat, nu sclavi si stapani. Intr-un parteneriat inseamna ca trebuie sa ne respectam intre noi, nu e cineva sef. Un parteneriat inseamna ca daca Timmermans vine, trebuie sa asculte pozitia noastra, sa respecte Parlamentul Romaniei. Nu sa vina Timmermans ... E un partener. Cand se duce in Franta sau Germania, ce face Timmermans? Unde coruptia e asa de mare...", a comentat deputatul PSD, supranumit "mitraliera" de ziaristi.