Subiectele zilei: Un primar din Vaslui le da burse copiilor din comuna sa mearga la facultate; Europa in limbajul adultilor; Eurodeuptat PSD: Comisia Europeana mascheaza intentia de a taia fondurile pentru Romania

Corneliu Stinga (33) ani se afla la primul mandat de primar, fiind ales edil al comunei Vetrisoaia la alegerile din 2016 din partea PNL. Inca de la inceputul mandatului, a promis consatenilor ca nu va face parte din categoria celor care investesc in panselute si borduri, educatia copiilor din sat numarandu-se printre prioritatile sale. Astfel, unul dintre proiectele initiate de Corneliu Stinga, la scurt timp dupa ce a ajuns primar a fost cel privind incurajarea elevilor din sat sa isi continue studiile dupa absolvirea liceului, stiut fiind faptul ca tot foarte multi dintre elevii din mediul rural renunta la studii dupa absolvirea liceului sau chiar a gimnaziului pentru ca familiile nu au bani pentru a-i sustine, noteaza Adevarul. Frans Timmermans nu a facut la Bucuresti nicio concesie, in ciuda aerului de maxima bunavointa si a tonului mereu curtenitor: "Ati realizat atat de multe lucruri in ultimii 11 ani, ati alergat un maraton", "sunteti perfect pregatiti sa intrati in Schengen" etc. Cu aluzie la Mecanismul de Cooperare si Verificare, el a mai strecuratat de vreo doua ori ca a venit "pe partea de cooperare" si prin urmare ca, de data aceasta, nu-si aroga vreo autoritate speciala. Toata lumea a putut sa constate ca au dreptate aceia care il considera un diplomat innascut, dar si aceia care vad in el "un negociatior dur, care nu ofera nimic doar ca sa fie pe placul cuiva si care sta in expectativa pana cand vine momentul potrivit", asa cum spunea (admirativ) un politician din partidul premierului olandez Rutte (https://www.politico.eu). Aluzie la pregatirea lui din tinerete ca ofiter de informatii si interogator al captivilor din tabara adversa, arata Deutsche Welle. Comisia Europeana a publicat un proiect de acord privind iesirea Marii Britanii din UE, care include solutii juridice la probleme spinoase, dar pentru care britanicii nu au facut nicio propunere concreta. Cum raspunde Londra? Satui sa astepte solutii de la britanici, oficialii de la Bruxelles au produs un document care a iritat guvernul de la Londra, desi negociatorul-sef al UE, Michel Barnier a sustinut ca nu contine nicio "surpriza"pentru partenerii britanici. Rabdarea europenilor a fost indelung testata pe parcursul negocierilor privind Brexit, dar nervozitatea Bruxelles-ului nu a parut nicicand mai evidenta ca in ultima saptamana. Barnier a reiterat, in cadrul unei conferinte de presa miercuri: "daca vrem ca aceste negocieri sa aiba succes, si eu vreau sa aiba succes, ele trebuie sa fie accelerate", relateaza EurActiv "Practic dl Timmermans a venit sa ne spuna ca ni se vor taia fondurile, fiindca UE va avea mai putini bani dupa Brexit. In opinia mea, Comisia Europeana incearca sa vanda statelor membre o varianta micsorata de buget al UE, iar in cazul Romaniei a gasit o solutie originala - incearca sa ne convinga ca aceasta taiere ar fi din vina noastra! Stim ca plecarea Marii Britanii lasa un gol considerabil, stim ca Uniunea Europeana se confrunta cu provocari mari in materie de securitate, care necesita cheltuieli pe masura. Din aceste cauze, bugetul va fi mai mic, iar aceste taieri vor afecta toate statele membre. Comisarul Timmermans s-a gandit probabil ca ne poate prezenta aceasta taiere nu in termeni sinceri si transparenti, ci printr-o mica sceneta in care chiar noi am fi personajul negativ, ce trebuie pedepsit. Nu este onest din partea sa", a declarat europarlamentarul, potrivit unui comunicat de presa, potrivit Romania Libera Daca acum multi ani in urma sinagogile erau lacasuri in care comunitatile de evrei din Romania se intalneau pentru socializare sau pentru celebrarea divinitatii, azi majoritatea sunt intr-o stare avansata de degradare, chiar in pericol de prabusire. Printre multele locuri in care am intrat in explorarile mele urbane se gasesc si cateva dintre sinagogile din Romania, care reprezinta adevarate memoriale ale Holocaustului. Lucrurile ramase prafuite de timp iti provoaca emotii puternice si te lasa sa-ti imaginezi impactul acelei perioade sumbre asupra omenirii. Daca le cauti pe Google, o sa afli ca, desi sunt monumente istorice, multe nu au intrat niciodata in renovari. In fiecare an apar stiri ca, in final vor fi consolidate sinagogile, dar cumva nu sunt niciodata bani in bugetele primariilor la finele anului, arata Vice Ce era mai simplu decat sa merg s-o intreb direct pe Ana Gomes, europarlamentara socialista portugheza care l-a criticat pe Dragnea in plin Parlament European spunand ca trebuie sa se retraga, ce era mai simplu decat s-o intreb direct ce crede despre atacurile la care este ea supusa in Romania? Am intrebat-o asadar adineaori pe Ana Gomes de ce a criticat asa PSD-ul, un partid frate, ca doar sunt socialisti si unii si altii. Uite cum crestin-democratii din PPE ii apara pe alde Orban si Kaczynski, pe unguri si pe polonezi, am zis eu, fals naiv, relateaza pe blogul sau jurnalistul Dan Alexe.