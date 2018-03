Subiectele zilei: Cine sunt liderii PSD care vor sa-i strice planurile lui Dragnea la Congres; Miscarile seismice din Vrancea sunt ciclice. Cand ar putea veni urmatorul cutremur major; Davide Astori a murit "din cauze naturale", spun anchetatorii

la Congres. Surse: Liderul PSD vrea sa-si prelungeasca mandatul cu un an. Manda a gafat fatal. Ecaterina Andronescu, Marian Oprisan, Gabriela Firea si Codrin Stefanescu se vor alia impotriva lui Liviu Dragnea pentru a obtine functii in partid, sustin surse politice. Liderul PSD are doua mize: sa-si prelungeasca mandatul cu un an si sa impuna in posturi de conducere cat mai multi apropiati. Claudiu Manda avea cele mai mare sanse pentru functia de presedinte executiv, insa l-a dat de gol pe Dragnea si a fost taiat de pe lista, scrie Adevarul , cancelara Angela Merkel (CDU) poate forma in sfarsit un nou guvern. Acesta va fi ultimul ei mandat - si cel mai dur. Totul e bine cand se termina cu bine. Cu o majoritate clara de 66%, membrii SPD au spus "da" reeditarii aliantei guvernamentale cu Angela Merkel. Inainte de Pasti, la sfarsitul lunii martie, noul guvern ar trebui sa fie instalat. A fost un drum anevoios pana la acest rezultat. Negocieri de coalitie esuate. Politicieni de top debarcati, cum ar fi fostul lider SPD Martin Schulz. Momente dificile pentru cancelara Merkel, care pur si simplu nu reusea sa gaseasca majoritati pentru un guvern in noua lume a partidelor mici. Un comentariu Deutsche Welle Cand ar putea veni urmatorul cutremur major. Directorul onorific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu, afirma ca a studiat periodicitatea producerii marilor seisme din Romania. Potrivit celui mai renumit seismolog roman, cutremurele vrancene au anumita periodicitate, unele sunt la 37 de ani, altele la 60 de ani sau la 100 de ani. Intrucat de la cutremurul din 1977 au trecut 41 de ani, rezulta ca urmatorul eveniment de aceeasi amploare ar avea loc, cel mai devreme, peste 19 ani, adica in jurul anului 2037, scrie Romania Libera "Din mormant, din Iad de unde dracu oi fi, nu am sa-i dau pace". O drama care a lasat in urma patru copii orfani a avut loc chiar intr-un loc destinat salvarii de vieti omenesti: Spitalul din Slatina. Un infi rmier a hacuit-o cu 11 lovituri de cutit pe iubita sa, o asistenta medicala alaturi de care a trait, dupa ce a divortat. Continuarea in EVZ spun anchetatorii. Capitanul echipei de fotbal Fiorentina, Davide Astori, decedat in noaptea de sambata spre duminica la varsta de 31 de ani, a murit in urma unui "stop cardio-circulator din cauze naturale", a explicat, duminica, procurorul Republicii Udine, citat de presa. "Se pare ca jucatorul a decedat din cauza unui stop cardio-circulator din cauze naturale", a declarat Antonio de Nicolo, citat de cotidianul Corriere della Sera, anunta Stirile Pro Tv acum 23 de ani si ajuns angajat la Google: "S-ar putea sa nu va amintiti, dar eu sunt fiul vostru iubit". In urma cu 23 de ani, la mijlocul lunii februarie, intr-o gara din Romania, un copil era abandonat de catre cei care i-au dat viata. Dupa mai multi ani petrecuti intr-un orfelinat, Dacian a fost infiat de o familie din Finlanda. Ajuns la 25 de ani, tanarul care acum lucreaza pentru gigantul Google isi cauta familia, scrie Adevarul