Subiectele zilei: Tarile europene care pornesc cruciada impotriva masinilor diesel. Unde si de cand intra in vigoare interdictiile; Crima din Slovacia: tara cu structuri mafiote?; Proiect: Ratele la casa ale politistilor si militarilor, trecute pe spezele statului

Agentia ANSA scrie ca Luigi Di Maio si Matteo Salvini sunt invingatori indiscutabili la alegerile politice din 4 martie, in Italia, in timp ce Partidul Democrat, iar Matteo Renzi ar urma sa isi dea demisia. Va multumesc tuturor, este o victorie extraordinara, care ne umple de mandrie, bucurie si responsabilitate", a spus liderul Ligii Nordului, Matteo Salvini, citat de Il Messaggero . Provincia italiana a votat impotriva lui Berlusconi si in favoarea Ligii Nordului, titreaza L'Espresso Il Sole scrie Luigi Di Maio a fost cel mai tanar vicepresedinte al Camerei Deputatilor si ar putea deveni cel mai tanar premier din istoria Italie. In schimb, Corriere della Sera se intreaba ce se poate întâmpla acum n conditiile in care nu se poate forma un guvern?Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei ordini liberale europene, scrie The Washington Pos t. citat de Rador. Extremistii au fost, logic, primii care s-au bucurat. "Uniunea Europeana va avea o seara proasta", a scris pe Twitter presedinta FN, Marine Le Pen, duminica seara. "Toate felicitarile mele colegilor din Parlamentul european, Miscarea 5 stele... Euroscepticismul se redreseaza", si-a exprimat bucuria si eurodeputatul partidului britanic UKIP Nigel Farage, scrie Le Monde. Alegerile din Italia reamintesc de "contextul brutal" al imigratiei, afirma presedintele Frantei, Emmanuel Macron, titreaza Reuters. Oamenii au nevoia innascuta de explicatie-predictibilitate/sens-semnificatie. Cind aceasta nevoie nu este satisfacuta apare o stare de stres psihologic. Pentru a scapa de acest stres, oamenii cauta explicatii/sensuri. Uneori nu le gasesc, iar atunci apeleaza la pseudoexplicatii. Este usor sa explici fenomenele psiho-sociale complexe - pentru care cauza nu este imediat evidenta - prin "Asa sint romanii", desi prin asta nu facem decit sa apelam la sofisme exemplificate aici prin reificarea constructelor (o descriere capata eronat rolul de explicatie). Dar decit un "nimic" (lipsa de explicatie/sens) care streseaza, mai bine un sofism, care, desi nu ne face mai destepti, macar amelioreaza stresul! (interviu cu Daniel DAVID in Dilema Veche .)Uniunea Europeana vrea un viitor mai curat, iar masinile pe benzina si pe motorina, considerate o sursa de poluare, nu fac parte din acest cadru. Lista cu tarile care fac pasi pentru interzicerea completa a vehiculelor cu motoare termice este in continua crestere. Ultimul stat membru UE intrat in acest club este Germania, dupa ce Tribunalul administrativ din Leipzig a decis saptamana trecuta sa dea unda verde interdictiilor de circulatie pentru masinile pe motorina, potrivit Adevarul. Asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si a logodnicei sale a cutremurat Slovacia mai tare ca niciodata, de la obtinerea independentei, in 1993. Cei doi tineri, care urmau sa se casatoreasca in luna mai, au fost pur si simplu executati in locuinta lor dintr-un sat din estul Bratislavei - mai mult ca sigur pentru ca investigatia lui Kuciak ar fi demonstrat ca membri ai mafiei italiene aveau acces direct la guvern si la informatii secrete, prin intermediul a doi consultanti ai premierului Robert Fico, potrivit Deutsche Welle. . Statul ar putea subventiona ratele creditelor pentru case pe care le au cadrele militare din Armata, servicii secrete si MAI. Asta daca se aproba o propunere legislativa depusa spre finalul anului trecut de 12 senatori si deputati PSD. Concret, dupa absolvirea scolilor de profil si dupa numirea la post, politistii si cadrele militare care nu au locuinta in localitatea respectiva si care contracteaza un credit ipotecar sau imobiliar vor primi o compensatie pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata imprumutului, precizeaza Adevarul. . Comisia Europeana a anuntat oficial ca va prezenta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare. La sfarsitul lunii ianuarie, Comisia Europeana a somat Romania si alte opt tari europene sa prezinte masuri pentru diminuarea poluarii aerului, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, potrivit Gandul. . Proiectul imobiliar de la fosta fabrica Nicolina va avea nevoie de o evaluare a impactului asupra mediului. O decizie in acest sens a fost adoptata de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM), institutie ce a prezentat si o serie de motive pentru care a luat aceasta hotarare. Complexul imobiliar va fi construit pe o suprafata de 23,7 ha si va cuprinde, in principal, locuinte si spatii comerciale. In decizia APM se arata ca suprafata construita propusa este de 11.886 mp, cu imobile la un regim maxim de inaltime cu doua niveluri in subteran, parter si 11 etaje, scrie Ziarul de Iasi. Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism, in care se motiveaza ca principalele surse de risc terorist la adresa Romaniei sunt externe. Astfel, potrivit definitiei propuse, "terorismul reprezinta acele actiuni, inactiuni, precum si amenintari cu privire la acestea, care prezinta pericol public, afecteaza viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor, ansamblul relatiilor sociale, factorii materiali, relatiile internationale ale statelor, securitatea nationala sau internationala, sunt motivate politic, religios sau ideologic", scrie Gandul.