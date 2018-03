Subiectele zilei: Marian Godina, reclamat la inspectorat de ziaristii de la DC News: Nu e vina mea ca ironizez prostia; "Sufrageria lui Oprea", faza pe fotbal. SRI, la un pas sa faca si din fotbal un camp tactic

Cutremurul populist din Italia reprezinta o cezura politica profunda pentru tara dar si pentru Europa. Vechiul sistem, in care social-democratii si partidele conservatoare ale lui Berlusconi exercitau pe rand puterea este distrus. In locul vechilor partide de mase au aparut poli politici noi. Partidele populiste de staga sau de dreapta devin noile partide de mase. Italia nu este deci un caz izolat ci continuarea unei evolutii careia partidele din vechiul sistem la nivelul UE nu i se pot impotrivi, arata Deutsche Welle. "Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor trans-europene de transport (TEN)", se arata in comunicat, conform Stirile Pro TV. Marian Godina spune, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca ziaristii de la publicatia online DC News au cerut explicatii superiorilor politistului cu privire la comportamentul acestuia pe retelele sociale. Politistul brasovean spune ca jurnalistii de la DC News au trimis la IPJ Brasov o adresa in care au cerut explicatii referitoare la postarile acestuia de pe Facebook, sustinand c-ar incalca Statutul Politistului si ca face politica, potrivit Adevarul. Jurnalistul Dan Andronic reia seria amintirilor, iar de data aceasta isi aduce aminte despre un episod petrecut inainte de alegerile pentru sefia FRF. El reda un dialog intre George Maior si Florian Coldea, dialog in cadrul caruia Maior i-a spus lui Florian Coldea sa nu implice SRI in alegerile din fotbal, scrie Romania Libera. Daca esti tanar sau tanara si intentionezi sa practici medicina in Romania, Olguta Vasilescu, ministrul PSD-ist al muncii, are vesti extraordinare pentru tine. De la 1 martie, guvernul Dragnea 3 a anuntat cresteri salariale pentru sistemul bugetar, in special pentru medici. Astfel, odata cu inceperea primaverii, un medic primar va castiga 12 500 de lei, brut, adica 7 312 lei in mana. Suma e de trei ori mai mare decat obtinuse in ultima luna a anului trecut, potrivit Vice. Pe 30 septembrie 2008, presa a informat ca submarinul rusesc cu propulsie nucleara Ryazan, din clasa Delta III a efectuat o cursa de 30 de zile in imersiune in zona Arctica. Rusia considera ca actuala sa periferie, terestra sau maritima, este in pericol. De-a lungul periferiei maritime a Rusiei, tensiunile datorate manevrelor militare rusesti continua sa escaladeze. Incepand cu 20 februarie, navele rusesti de razboi au fost scoase masiv in Marea Baltica ca parte a unei exercitiu de pregatire, relateaza Adevarul. A trece de la un sistem care prefera inchisoarea altor sanctiuni si a face ca, inchisoare sau nu, pedepsele sa fie realmente si imediat aplicate: acestea sunt principiile "reconstructiei" penale pe care a anuntat-o Emmanuel Macron, potrivit Rador, care citeaza Le Monde. Obiectivul este nu numai de a face pedepsele mai eficiente, dar si acela de a lupta impotriva suprapopularii carcerale. Cu o rata de ocupare de 200% in regiunea pariziana si de 120% la nivel national, Franta figureaza printre elevii cei mai slabi din Europa. La 1 ianuarie 2018, erau 68.974 detinuti la 59.765 de locuri, potrivit Le Monde. Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara. Metalul pretios in cantitate de aproximativ 100 mii de uncii (aproape trei tone) a fost adus la Budapesta de la Londra. Conducerea Bancii Nationale Ungare (MNB) a decis in unanimitate aducerea inpoi in Ungaria a rezervei de aur a tarii, a carei valoare se ridica la 130 de milioane de dolari, calculati la cursul de azi. Gestionarea in strainatate a rezervei tarii in aur a fost apreciata de tot mai multe banci nationale ca fiind riscanta, astfel ca in ultima perioada au decis, printre altele, bancile nationale ale Olandei, Germaniei si Austriei asupra readucerii in tara unei parti din rezervele lor de aur, potrivit Rador care citeaza Magyar Televizio