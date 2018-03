Subiectele zilei: Studenti romani premiati de Microsoft. Vor sa revolutioneze medicina; Experienta traumatizanta a unui medic diagnosticat cu cancer: "Propria mea mama nu a vorbit cu mine trei luni, era muta...; Curajul nebunesc al capitanilor navelor romanesti care au atacat flota austro-ungara

Deutsche Welle.



Curajul nebunesc al capitanilor navelor romanesti care au atacat flota austro-ungara in Primul Razboi Mondial.Pe perioada razboiului, Marina a constituit un important sprijin pentru trupele de uscat asigurand atat aprovizionarea cat si actiuni de lupta. Conform prevederilor planului de companie, in noaptea de 14/ 15 august 1916, a fost declarata mobilizarea Armatei Romane. Prin acest act, Marina Militara Romana fost prima categorie de forte a Armatei Romane care a intrat in razboiul de intregire a neamului. Printre cele mai importante misiuni ale Marinei Militare Romane din timpul Primului Razboi Mondial se numara atacul asupra flotei austro-ungare in portul Rusciuk, actiunea navelor escadrilei de Dunare in apararea capului de pod de la Turtucaia si protejarea retragerii trupelor romane din aceasta zona, relateaza



Bulgaria refuza ratificarea Conventiei Consiliului Europei impotriva violente de gen. Guvernul bulgar a retras miercuri proiectul de lege pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice. Aceasta conventie a fost criticata pentru ca ar favoriza casatoriile homosexuale si acceptarea unui al treilea gen. Motivul retragerii este ca, pe 8 februarie, 75 de deputati au cerut Curtii Constitutionale sa se pronunte daca prevederile conventiei contravin Constitutiei. Pana in prezent, Curtea Constitutionala nu a emis o hotarare, relateaza



Scandal intern la CSA Steaua- Talpan si-a reclamat superiorii la Parchetul Militar! Ii acuza de fals in inscrisuri oficiale! Omul care s-a luptat cu Gigi Becali pentru Steaua se lupta si cu sefii sai, inclusiv cu comandantul Cristian Petrea. Florin Talpan a aratat in instanta ca procesul-verbal al sedintei de la CSA Steaua a fost modificat si si-a acuzat superiorii de fals in inscrisuri oficiale. El a mentionat in documentele depuse la dosar ca in sedinta respectiva nu i s-a interzis sa discute cu presa si ca superiorii sai au distrus procesul-verbal original si au facut altul, despre care sustine ca este fals,



Statistici ingrijoratoare: Sute de copii ucisi de propriii parinti. Lazar: "E o cifra nepermis de mare". Sunt cifre socante ale unui fenomen care ia amploare: cu o scoala din ce in ce mai slaba si familii distruse, creste alarmant numarul de copii victime. Si asta chiar in timp ce politicienii sunt ocupati cu razboiul impotriva justitiei. Aproape 1500 de inculpati trimisi in judecata pentru violenta in familie. O cifra nepermis de mare, spune procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Sute de copii au fost loviti sau ucisi de parintii lor, altii au fost violati de propriii lor parinti sau frati. Cine si ce face pentru acesti oameni? Cine si cum are grija de copiii lasati in urma de parintii plecati in Spania sau Italia?, relateaza .

.Patru studenti de la Universitatea Politehnica din Timisoara au castigat una dintre cele mai mari competitii de idei organizate de Microsoft. Au dezvoltat Xvision, un soft pentru diagnosticare automata pe baza unei radiografii. Cu proiectul lor au castigat 3.000 de dolari si sprijin din partea specialistilor gigantului IT, cu ajutorul carora sa-si puna in practica ideea.In competitia organizata de Microsoft au intrat sute de idei din 40 de tari. Tinerii din Timisoara au fost pe primul loc. Proiectul lor, la care au lucrat 6 luni, a fost considerat cel mai inovativ, usor de pus in practica si cu impact global. Echipa de studenti de la Politehnica se numeste Mindfully Technologies, relateaza Digi24.ro. Dr. Elena Cardas (59 de ani), doctor de medicina interna la Spitalul Judetean Botosani, a fost diagnosticata cu cancer de san pe 6 februarie 2017, in urma unor analize de rutina. Cu toate ca nu simtea nicio durere si niciun disconfort, medicul a fost diagnosticat cu cancer mamar in stadiul III.Dr. Elena Cardas a povestit ca, in ultimul an, a trecut prin patru interventii chirurgicale: o dubla mastectomie, o reconstructie a sanului pierdut initial si o reinterventie pentru scoaterea implantului respins de organism, potrivit Adevarul.ro. .In 2014, ziaristii de investigatii de la ICIJ lansau asa-zisul scandal LuxLeaks. Nu a fost prima data cand KPMG intra in atentia opiniei publice, a ziaristilor si a autoritatilor pentru manevrele fiscale efectuate in Luxemburg. Ca raspuns la aceste investigatii, compania si-a inchis multe din societatile controlate in Marele Ducat. A ramas insa sa produca bani pentru sefi KPMG Pension Scheme SEPCAV. Dar si Fundatia KPMG. Daca pentru pensiile speciale ale sefilor KPMG se ruleaza peste 17 milioane de euro, pentru actele de binefacere compania cheltuie cate 200-240.000 de euro anual, relateaza Romania libera Apropierea rapida intre Coreea de Nord si Coreea de Sud este meritul presedintelui sud-coreean, care crede cu tarie in "schimbare prin apropiere", respectiv in modelul german, spune Alexander Freund. Fete uluite si perplexitate in iulie, anul trecut, cand noul presedinte sud-coreean a surprins pe toata lumea cu discursul sau din Berlin. Moon Jae-in a ales in mod deliberat capitala germana, divizata timp de multa vreme, pentru un discurs-cheie privind viitoarea sa politica fata de Coreea de Nord. El crede intr-o "schimbare prin apropiere". Germania a demonstrat ca, in ciuda tuturor adversitatilor, nu trebuie sa renunti sa crezi in reconciliere si reunificare, a spus presedintele, provocand uimire si dezorientare in public. "Visator!", "Vizionar!" sau "Tradator" au spus cativa coreeni mai in varsta in momentul aplauzelor finale, potrivit