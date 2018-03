Subiectele zilei: Ziua Internationala a Femeii 2018: Ce aduce campania #MeToo?; Ultimatum de la CE. Romania trebuie sa scape de poluare in doua luni; Cui ii este frica de Brexit? De ce dau navala romanii in Marea Britanie

Intr-un mesaj pe Twitter in octombrie 2017, actrita Alyssa Milano le cerea celor care o urmaresc in retelele de socializare sa foloseasca hashtag-ul "#MeToo" daca au suferit vreodata hartuiri sau abuzuri sexuale. Cu o viteza incredibila, actiunea a devenit virala, i s-au alaturat milioane de femei din lumea intreaga. Campania a fost sprijinita initial de actrite si de personalitati din lumea cinematografiei, ceea ce a facut ca unii critici sa o acuze de superficialitate, potrivit Deutsche Welle. Cu toate ca numele produsului este acelasi, designul ambalajului este acelasi, o serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite. Diferenta se refera la reteta, ingredientul de baza folosit, sau cantitatea acestui ingredient inclusa in produsul respectiv, in functie de tara pentru care sunt destinate, se arata intr-un raport al Parlamentului European, scrie Romania Libera. Romania are doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Comisia Europeana a dat astazi un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sanctiuni. In acest timp, nu avem de rezolvat doar problema poluarii. Oficialii de la Bucuresti trebuie sa adopte un pachet de normativ pentru calcularea noxelor provenite din carburanti. Tara noastra este deja sub infringement din cauza poluarii pentru trei orase Brasov, Iasi si Bucuresti, precizeaza DIGI 24. Din ziarul Scanteia am aflat ca "in lumea capitalului, femeia era victima inechitatii". In Romania, in schimb, era obligata sa scoata copii pe banda rulanta. In martie '67, prima pagina era ocupata cu inaugurarea muncii agricole de primavara, iesirea ghioceilor, o tara de coruptie de cooperativa si marea primire a ambasadorului Pakistanului de catre secretarul general al Comitetului Central al PCR, Nicolae Ceausescu, conform VICE. Brexit-ul nu-i sperie nicidecum pe romani. O dovedesc datele Institutului National de Statistica (INS), care arata ca Marea Britanie este, pentru al doilea an consecutiv, destinatia preferata a romanilor care emigreaza. Regatul Unit surclaseaza, astfel, Italia sau Spania, tari care pana acum primeau cei mai multi romani. Concret, aproape 63.000 de romani si-au schimbat resedinta in Marea Britanie. Numarul reprezinta circa 30% din totalul celor 210.000 de romani care au emigrat in 2016, relateaza Adevarul. Localitatea Jandairis din nord-vestul Siriei a cazut joi in mainile fortelor turce si ale aliatilor sirieni ai acestora. Aceasta victorie vine intr-un moment in care inaintarea fortelor Ankarei, care au lansat pe 20 ianuarie o ofensiva contra militiei kurde YPG (Unitatile de Protectie a Poporului), calificata drept ￯terorista￯ de Turcia, este deosebit de costisitoare din punctul de vedere al pierderilor in randul soldatilor, arata Stirile ProTV.