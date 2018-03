Rise Project: Liviu Dragnea, anchetat in Brazilia pentru spalare de bani

Brazilienii au initiat ancheta dupa ce procurorii din Romania au luat legatura cu ei, in iulie anul trecut. Domnul Barbosa Guimaraes a declarat ca incearca sa determine daca Liviu Dragnea a folosit 'portocale' ca sa spele bani si sa achizitioneze proprietati in Brazilia. In portugheza, laranja, adica portocala, este termenul care desemneaza interpusii, persoane bagate la inaintare de politicieni corupti sau criminali pentru a-si ascunde implicarea in diverse afaceri.

Ironic, unul dintre barurile preferate de Dragnea si apropiatii sai in Brazilia se numeste chiar 'Laranja Mecanica' (Portocala Mecanica), numit dupa distopia scrisa in 1962 de Anthony Burgess si ecranizata ulterior de Stanley Kubrik. Pe scurt, Burgess descrie in cartea sa o banda criminala care sfideaza ordinea sociala, violeaza si rupe in bataie cetateni nevinovati.

Cererea de asistenta judiciara a venit, conform procurorului federal, pe 25 iulie 2017, din partea Ministerului Public si a Politiei din Romania. Ea a fost procesata de Departamentul pentru Recuperarea Prejudiciilor si Cooperare Internationala care face parte din Ministerul Justitiei din Brazilia si a fost trimisa mai departe catre Parchetul din statul Ceara. Reamintim ca investitiile romanilor se afla in localitatea Cumbuco, pe malul oceanului Atlantic, in nord estul Braziliei. Tot aici si-a investit banii si Costel Comana, milionarul brasovean care i-a bagat primul milion de euro in buzunar lui Dragnea si care s-a sinucis in toaleta unui avion care urma sa aterizeze in Costa Rica in februarie 2015. Si proprietatile si firmele care au fost detinute de Comana in Brazilia se afla sub lupa autoritatilor, in cadrul aceleiasi investigatii.

Conform spuselor procurorului federal, Dragnea este suspectat ca ar fi folosit bani proveniti din afaceri corupte din Romania la achizitia de proprietati pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara.

Autoritatile din tara carnavalului investigheaza doua 'portocale', doi interpusi.

Primul este Mugurel Gheorghias, fost coleg de facultate al lui Dragnea si fost actionar principal al TelDrum SA, firma atribuita de catre DNA lui Liviu Dragnea. Gheorghias detine o firma braziliana pe care a folosit-o pentru a cumpara o vila de lux, dotata cu teren de tenis si piscina pe malul oceanului Atlantic. Alintata 'Casa Grande' de Dragnea si anturajul sau, vila i-a gazduit, in numeroase randuri, pe seful PSD, pe Costel Comana si pe alti oaspeti din Romania.

A doua 'portocala' anchetata de brazilieni este localnicul Cauby Cursino Campos Junior. Fostul taximetrist, care s-a imbogatit in urma afacerilor cu romanii, a semnat toate documentele tranzactiilor braziliene derulate de Costel Comana sau Mugurel Gheorghias.

Actele de proprietate si documentele firmelor infiintate de romani in Fortaleza poarta, fara exceptie, semnatura lui Cauby Junior.

RISE Project a scos de la registrul companiilor din Fortaleza toate aceste documente in februarie 2017 iar la acel moment semnatura romanilor nu aparea pe niciun act.





